Il Natale in anticipo di Elodie: il make-up delle feste è col rossetto rosso effetto matte

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ormai poche settimane a Natale 2024 e sono moltissimi coloro che hanno già dato ufficialmente il via ai preparativi per renderlo speciale. C'è chi ha addobbato l'albero, chi ha cominciato ad acquistare i regali e chi, invece, si gode semplicemente l'atmosfera magica che si respira tra le strade illuminate: in tutti i casi è chiaro che anche quest'anno si farà il possibile per trasformare le feste in un momento unico da condividere con le persone care. Anche per Elodie il countdown è partito ma, a differenza di molte star che si sono date alle decorazioni casalinghe, lei ha provato il primo make-up in stile natalizio: ecco il risultato.

Il trucco natalizio di Elodie

Elodie sta vivendo un momento davvero soddisfacente della sua carriera: tra singoli sempre primi in classifica, l'esperienza da modella per il calendario Pirelli e il debutto come doppiatrice, ha dimostrato per l'ennesima volta di essere un'artista poliedrica ed eclettica. Essendo anche icona di stile, non poteva che dare il via ai preparativi natalizi con un tantino di anticipo. Con l'aiuto del suo make-up artist di fiducia, Mr. Daniel Make-Up, ha lanciato il trucco da sfoggiare assolutamente durante le feste per aggiungere un tocco glamour e sofisticato ai pranzi e alle cene in famiglia. Niente glitter o dettagli sparkling, a trionfare quest'anno dovrà essere la semplicità.

Il make-up natalizio di Elodie

Come replicare il make-up di Natale di Elodie

Sullo sfondo di un albero di Natale perfettamente addobbato e illuminato, Elodie ha posato in primo piano al motto di "Christmas Vibes". Top nero a maniche lunghe che lascia una spalla nuda, capelli sciolti e ondulati e orecchini che "simulano" le palline: a fare la differenza nel look della cantante è stato il make-up delle feste. Come realizzarlo? Innanzitutto bisogna realizzare una base con fondotinta e siero illuminante sotto gli occhi, a cui vanno aggiunti una sottile linea di eye-liner e un tocco di mascara. Il vero protagonista del trucco è però il rossetto marcato e indelebile in rosso red passion a effetto matte, l'accessorio perfetto per essere "natalizie" con stile. In quante prenderanno ispirazione dalla cantante durante le feste alle porte?