Il beauty da viaggio per le tue vacanze: i cosmetici travel size da portare con te Piccoli, pratici e comodissimi: i cosmetici travel size ti permetteranno di non rinunciare a make up e skincare neanche in vacanza. Ecco i prodotti mini ideali per il tuo beauty case da viaggio.

A cura di Federica Ambrogio

Professional by Fama – WondHer Travelers

Sei in partenza ma non sai ancora come organizzare il tuo beauty case per le vacanze? I tuoi alleati saranno le mini size di make up e cosmetici per la cura del viso, corpo e capelli: occuperanno poco spazio in valigia e non dovrai rinunciare a nulla. Sono perfetti sia per i viaggi aereo dove avrai qualche restrizione per i liquidi ma anche per comodissimi per ogni tipologia di viaggio: scopri i prodotti beauty che abbiamo selezionato per te per non rinunciare alla tua routine di bellezza neanche in vacanza.

Le mini size per la cura di viso e corpo

Anche in vacanza potrai prenderti cura della tua skincare, della cura del corpo e dei tuoi capelli con i prodotti travel size. Il Departure Travel Kit di Aēsop per esempio ti consentirà di portare con te un mini set di prodotti essenziali con igienizzante e crema mani, maschera viso e crema idratante, balsamo labbra e dentifricio. Per avere una pelle levigata anche durante il tuo viaggio è ideale il gommage Yo Glow Mini di Wishful, che renderà la pelle morbida e luminosa: non effettuarlo però prima di esporti al sole per evitare arrossamenti indesiderati. Per mantenere brillanti i tuoi capelli potrai portare con te la maschera Wondher Brightening Mask di Professional by Fama, ideale per i capelli biondi, mentre per detergerli sarà ideale il PHP Delicato Shampoo minisize di Biopoint. Da non dimenticare poi le creme solari: da provare la Pochette Aloe Creme Solari Travel Size di Equilibra crema solare SPF 50+, SPF 30 e latte doposole a base di Aloe Vera, oppure il Fun in The Sun Kit di Alma K con crema corpo SPF 30, crema viso SPF 50 e doposole.

Il make up travel size

Per non rinunciare al make up neanche in vacanza potrai portare con te i cosmetici in formato mini, piccoli e pratici. Lip + Cheek Mini di MILK MAKE UP per esempio è un prodotto in crema da utilizzare per ravvivare il tuo incarnato applicandolo come blush, ma anche per dare vita alle tue labbra, tamponandolo con i polpastrelli. Sephora Collection pensa anche all'applicazione del make up con il Set Di Pennelli Da Viaggio, formato mini e pennelli essenziali per il trucco di viso, occhi e labbra. Il mascara da viaggio ideale è Better Than Sex Waterproof Deluxe di Too Faced, formato e travel e resistente all'acqua, mentre per mantenere il tuo viso opaco invece sarà ideale lo spray opacizzante Light Velvet Air di MAKE UP FOR EVER.