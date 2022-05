I profumi freschi dell’estate 2022 per lei e per lui Voglia di una fragranza fresca per l’estate? Scopri tutti i profumi adatti a lui e a lei e le proposte unisex da indossare: dal floreale all’agrumato passando per le note marine.

A cura di Federica Ambrogio

Hai voglia di una fragranza fresca e leggera, dal tocco floreale o che ricordi la brezza marina? Abbiamo selezionato per te alcune novità tra i profumi dell'estate 2022: dalle note agrumate del bergamotto fino a quelle floreali del gelsomino, passando per novità e rivisitazione di grandi classici. Profumi dedicati a lui e a lei, ma anche proposte unisex: scopri tutte le nuove fragranze nella gallery!

I profumi dell'estate per lei

Freschi, floreali e delicati: le proposte estive per lei sono caratterizzati dalle note agrumate di bergamotto e mandarino oppure da quelle ambrate e vanigliate. Dolci e sensuali, perfetti per le sere d'estate. Tra le proposte da non perdere c'è una fragranza orientale e fruttata: Shine Like a Night di Blumarine, si apre con le note inconfondibili del pepe rosa sul vitaminico ensemble di bergamotto e mandarino giallo che si fonde con la dolcezza del frangipani e con la nota speziata dello zenzero. Per chi ama invece i profumi più dolci c'è il nuovo Idôle Nectar di Lancôme, una fragranza che unisce le note floreali con accordi dolci creando un aroma sofisticato e pulito. Per la bella stagione è ideale anche il nuovo Eau Rose Eau De Parfum di Diptyque, una fragranza floreale carattarizzata dal Litchi come nota di testa che si fonde con Rosa di Damasco, Rosa di Grasse, Acqua di Rose, Camomilla e Carciofo per un profumo fresco e originale.

Eau Rose Eau De Parfum di Diptyque

I profumi estivi per lui

Per la fragranza maschile le note degli agrumi si fondono con quelle ambrate e speziate dando vita a profumi energici e passionali. Agrumi, fiori e legni pregiati caratterizzano Punta Ala di Ferragamo Parfums: le note agrumate danno una sensazione frizzante e ariosa, mentre quelle floreali evocano una calda sintonia solare e i legni nobili lasciano una scia chic e indimenticabile. Nell'Eau De Parfum Éclat di Brioni le note di testa sono Olibano, Pompelmo e Pepe Rosa e si fondono con Patchouli e Rosa Sandalo e Muschio dando vita a una fragranza frizzante dal tocco floreale e avvolgente. Note aromatiche e legnose permettono di rivisitare un profumo iconico, Habit Rouge L'Instinct di Guerlain. La fragranza proposta per l'estate 2022 è reinterpretata all'insegna della libertà e della potenza la Canapa esalta la Rosa e fa vibrare con audacia il mitico accordo di Patchouli, Vaniglia e Cuoio.

Punta Ala di Salvatore Ferragamo

I profumi unisex

Non solo profumi maschili e femminili ma anche fragranze unisex in grado di esaltare le caratteristiche di chi lo indossa. Happy di Eisenberg per esempio unisce la dolcezza della fresia alla leggerezza cipriata della Mimosa e dell'Eliotropio che si fondono con una nota di gourmandise e di tenerezza irresistibile. La fragranze è poi completata da un tocco di Bergamotto esaltante, un sussurro di Muschi e il raffinato Legno di Sandalo per finire su una nota decisamente gioiosa. Per chi ama le fragranze legnose e Speziate sarà invece ideale Mediterranean Cypress di Angel Schlesser: le note piccanti del cardamomo si mescolano alla luminosa potenza del bergamotto e alla forza tranquilla della lavanda. Un mix che si unisce ad un tocco floreale di gelsomino, iris e geranio e alla freschezza della menta, per chiudersi sugli aromi del bosco che rendono la fragranza persistente e misteriosa. Need U di Laboratorio Olfattivo invece si apre con la nota agrumata del limone e quella rosata del pepe rosa che si fondono con un candido sentore di gelsomino e spruzzi marini: un profumo fresco e perfetto per l'estate.