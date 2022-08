Gli illuminanti corpo per esaltare e prolungare l’abbronzatura al rientro dalle vacanze Rendi radiosa la tua pelle al rientro dalle vacanze con gli illuminanti corpo! Oli, creme e gel che esaltano e prolungano l’abbronzatura idratando la pelle.

A cura di Federica Ambrogio

Freshly Cosmetics

Se al rientro dalle vacanze vuoi esaltare la tua abbronzatura il prodotto che non può mancare nel tuo beauty case è l'illuminante corpo, da massaggiare sul corpo per illuminare la tintarella. Un unico prodotto che rende radiosa la pelle e al tempo stesso la idrata, permettendo così alla pelle di rimanere morbida e vellutata, prolungando l'abbronzatura. La loro applicazione regala un effetto glow immediato perfetto in vacanza come in città, grazie alle perlescenze che arricchiscono la texture del prodotto. Scopri 10 illuminanti corpo da provare nella gallery!

Gli illuminanti corpo che esaltano l'abbronzatura

Che siano in gel, crema oppure olio, l'illuminante corpo è il prodotto perfetto per rendere la pelle radiosa ed esaltare la tua abbronzatura. Si applicano sul corpo con un leggero massaggio dopo la doccia quando la pelle è ancora umida e non solo danno un boost di luminosità alla pelle ma la idratano anche, rendendola morbida e vellutata e prolungando l'abbronzatura. Le texture leggere e impalpabili lasciano la pelle asciutta anche quando si applica l'olio, che spesso ha una formulazione dry. Sono facilissimi da utilizzare e non macchiano, ma se hai la pelle secca vuoi ottenere un effetto omogeneo ti consigliamo di fare un peeling o un gommage delicato prima di applicare il tuo illuminante, in modo da eliminare le cellule morte e non avere zone secche sul corpo dove potrebbe concentrarsi il cosmetico illuminante.

In commercio esistono tantissimi illuminanti corpo da provare. L'Huile Prodigieuse Or di Nuxe è composto da un cocktail di 7 oli preziosi 100% vegetali e arricchito di migliaia di madreperle dorate: idrata e nutre in un solo gesto corpo e può essere utilizzato anche su capelli e viso. Per un effetto leggero e impalpabile sarà perfetto il Golden Light Body Oil di Freshly Cosmetics un olio luminoso composto da 12 oli vegetali che nutrono la pelle in profondità lasciandola liscia ed elastica, e miche naturali che riflettono il naturale scintillio del sole, regalando a tutto il corpo la luce dorata della golden hour. Se preferisci le versioni in crema il prodotto perfetto per te è invece Body Sauce di Fenty Beauty una crema-gel leggera che si fonde istantaneamente con la pelle, donandole un bagliore naturale e radioso.