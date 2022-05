Gli eventi della Milano Beauty Week: tra sedute gratuite di make up e viaggi olfattivi Dal 3 all’8 maggio Milano ospita la prima edizione della Milano Beauty Week, la settimana dedicata alla cultura della bellezza. Ecco tutti gli eventi da non perdere.

Miamo

Ieri 3 maggio è iniziata la Milano Beauty Week, la prima edizione della settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere, che proseguirà fino all'8 maggio. L’iniziativa nasce da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence con l'intento di promuovere il valore sociale, scientifico ed economico del cosmetico e mettere in luce le peculiarità della filiera cosmetica italiana. Il centro nevralgico della Milano Beauty Week sarà a Palazzo Giureconsulti, in Piazza Duomo, che si trasformerà in un vero e proprio Beauty Village, ma gli eventi dedicati alla bellezza saranno dislocato anche in varie attività commerciali del panorama milanese. Ecco quali sono gli eventi principali da non perdere: per il programma completo è possibile visitare il sito ufficiale della Milano Beauty Week dove si potrà selezionare il giorno interessato e consultare gli eventi in programma.

L'analisi della pelle con Miamo

Il 5 e 6 maggio, nella farmacia Cairoli, del gruppo Farmacie Stilo, Miamo offrirà l’opportunità di effettuare gratuitamente un’analisi della pelle con il macchinario MIAMO SKIN ANALYSER che permetterà di identificare fino a 10 problematiche

cutanee superficiali e profonde (rughe, macchie, pori, texture, porfirine, macchie UV, umidità e pigmentazione) in soli 25 secondi, attraverso parametri altamente specifici.

Bellezza e beneficienza con il charity shop di Maria Galland

Il brand Maria Galland ha fornito i prodotti beauty che troverete all'interno del Charity Shop in via Via Filippino Lippi, 19 fino all'8 maggio. In collaborazione con l’associazione Libellule Onlus, il ricavato ottenuto durante la Beauty Week avrà l’obiettivo di raccogliere i fondi per l’acquisto di un nuovo mammografo per l’associazione.

La skincare giusta per te con Dr. Hauschka

Alla Milano Beauty Week Dr. Hauschka, brand pioniere nel campo della cosmesi naturale dal 1967, sarà presente con un esclusivo “Pop-up” all’interno del Trailer Airstream vintage e sviluppato negli anni '70 con materiale riciclato. All'interno del veicolo, gli esperti Dr. Hauschka faranno conoscere i loro cosmetici e la loro linea di make-up nutriente. Sarà possibile effettuare gratuitamente una consulenza skincare e provare i trattamenti naturali all’avanguardia finalizzati alla rigenerazione fisica e mentale che coniugano ricerca attenta, qualità e attenzione ai dettagli.

Il Trailer Airstream di Dr. Hauschka alla Milano Fashion Week

Le masterclass di skincare e make up con Collistar

Nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio troverete Casa Collistar, un corner del brand dedicato a make up e skincare per scoprire l’Essenza Italiana di bellezza attraverso un percorso multisensoriale. Da non perdere le 2 masterclass di live make-up con Massimiliano della Maggesa e Francesca Stefani, make-up artist Collistar, e le 2 masterclass di live Face Training® con la nota influencer Veronica Rocca, per imparare a massimizzare i benefici della skincare routine.

Milano Beauty Week, Casa Collistar

Un viaggio attraverso i profumi del cinema

Dal 4 all'8 maggio il loggiato esterno di Palazzo Giureconsulti ospiterà la Mostra «Il Profumo del Cinema» di Accademia del Profumo in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Sei film italiani iconici accompagneranno il visitatore in un viaggio immersivo nel cinema: per ogni film si potrà vivere un’esperienza sensoriale in grado di unire la forza delle immagini alla potenza evocativa delle fragranze, create in esclusiva dai grandi «nasi» profumieri italiani e internazionali per l’installazione.

Viaggio attraverso i profumi del cinema alla Milano Beauty Week

L'armo-make up con Rossella Migliaccio e Sephora

Per le amanti dell'armocromia l'appuntamento da non perdere è il 6 maggio dalle 19:00 alle 22:00: un evento dedicato alla grande novità di stagione, l’Armomake-up. L’unione di make-up e Armocromia nata dalla collaborazione tra Rossella Migliaccio e Sephora. Un evento pensato per tutti i beauty addicted incuriositi dalla forza del colore: all’evento sarà possibile sottoporsi ad una seduta di 45 minuti di armomake-up a pagamento ma sono al contempo previste consulenze di armocromia gratuite con i consulenti di Italian Image Institute.

L'analisi del capello e coccole haircare

L'evento da non perdere dedicato ai capelli è venerdì 06 maggio: in occasione del White Day & Night circa 90 saloni del centro storico di Milano offrono gratuitamente diagnosi capillari professionali, trattamenti haircare e campioni prova dei prodotti della Divisione Prodotti Professionali e diventano ambasciatori del progetto di solidarietà a favore delle donne Beauty For Women ‘s Freedom.

Coccole per i capelli alla Milano Beauty Week

La consulenza make up con MAC

Le amanti del make up non potranno fare a meno di regalarsi una seduta make up con uno dei brand iconici del mondo beauty: MAC Cosmetics. Dal 3 all’8 maggio infatti, presso i punti vendita del centro di Milano, M·A·C PRO Store di Via Dante 8/A e al M·A·C Store di Via Torino 18, verranno eseguite consulenze di make-up individuale di 30 minuti con un M·A·C PRO Artist, per condividere le ultime tendenze make-up e suggerirti i prodotti più adatti per valorizzare la tua bellezza.

MAC

Il beauty corner per le tue coccole di bellezza

Da non perdere il beauty corner ospitato presso il Salone delle Mostre di Palazzo Giureconsulti, dove aziende e specialisti del settore proporranno trattamenti esclusivi ai visitatori. All'interno del salone potrete trovare per esempio Cosmetici magistrali che dedicherà un servizio di consulenza beauty personalizzata durante il quale un’esperta in dermocosmetica guiderà il visitatore alla scoperta della sua skin care ideale con un trattamento viso personalizzato, mentre nel corner Diego dalla Palma avrete la possibilità di coccolarvi con una seduta make-up eseguita da un professionista con focus occhi. All'interno del corner sarà presente anche il team Professional by Fama: le clienti avranno la possibilità di confrontarsi con un esperto colorista che, attraverso una serie di domande e tramite la visualizzazione delle ciocche di capelli sulla cartella colori, consiglierà il colore di capelli più adatto a lei. In questa location potrete scoprire anche Kiehl’s HSA Tool, il dispositivo in grado di stabilire la salute della pelle basandosi su due parametri: barriera cutanea e

livello di idratazione dell’epidermide.

Le consulenze make up di Kiko

Dal 3 all'8 maggio nello Store KIKOiD di Corso Vittorio Emanuele II avrete la possibilità di effettuare una consulenza make up in uno dei più grandi store KIKO al mondo. Le beauty advisor offriranno consulenze one to one mettendo a disposizione tutta la loro esperienza e professionalità per scoprire i prodotti del brand più adatti a te i e consigli per applicarli al meglio a seconda delle tue esigenze.