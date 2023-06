Eva Mendes si rade il viso: il suo segreto di bellezza è il dermaplaning Eva Mendes ha sfatato il tabù femminile della peluria sul viso. Sui social si è lasciata immortalare mentre si rade il volto attraverso un trattamento estetico molto particolare: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

Eva Mendes è una delle icone di bellezza più amate e seguite al mondo e, nonostante l'età che avanza, continua a essere splendida. Ha raggiunto i 49 anni ma nessuno lo direbbe, riesce addirittura a fare invidia alle giovanissime con suo fascino irresistibile e col suo aspetto fresco. Certo, ora che si è ritirata dal cinema per dedicarsi alla famiglia è possibile seguirla solo sui social, ma è chiaro che sono milioni i fan che non l'hanno dimenticata. Come fa ad avere una pelle tanto luminosa e liscia? Lo ha rivelato lei stessa su Instagram, dove si è mostrata alle prese con un trattamento molto originale con cui si è "rasata" il viso.

Eva Mendes e il trattamento per avere la pelle liscia e luminosa

"Radendomi la faccia! Ho ricevuto molti commenti da donne che si sono rasate il viso per anni- ok, immagino che "dermaplaning" sia la parola migliore da usare – ma fa lo stesso e io lo adoro": sono state queste le parole usate da Eva Mendes per mostrare gli effetti del trattamento estetico a cui si è sottoposta. Dopo che l'estetista le ha passato una lama sul volto, così da eliminare completamente la peluria, ha rivelato una pelle luminosa, liscia e super levigata proprio come quella di una bambina. Subito dopo ha fatto una maschera, facendola aderire alla perfezione alla pelle con un jade roller e alla fine ha mostrato gli incredibili risultati finali. L'attrice ha così sfatato uno dei tabù più temuti dal sesso femminile: ha parlato liberamente della peluria sul viso, dando prova che si tratta di una cosa assolutamente normale.

Eva Mendes tra le "grinfie" dell’estatista

Cos'è il dermaplaning

Come ha specificato la stessa Eva Mendes, il trattamento a cui si è sottoposta si chiama dermaplaning e non ha niente a che vedere col radersi il viso in modo tradizionale anche se ci si serve del rasoio. Si tratta infatti di una esfoliazione fatta con la lama di un bisturi, la pelle viene grattata con leggerezza, così da rimovere le cellule morte, la peluria e le imperfezioni. Il risultato? Il volto risulta levigato, liscio e luminoso e col tempo vengono eliminate anche le cicatrici dell'acne, le rughe superficiali e le macchie irregolari. Naturalmente è preferibile farlo rivolgendosi a un esperto, soprattutto quando si soffre di acne o di infiammazioni visibili o quando si ha una pelle molto sensibile, in quel caso, infatti, il dermaplaning è sconsigliato.