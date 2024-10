video suggerito

Depilazione con il filo arabo: come funziona, dopo quanto ricrescono i peli e i pro e i contro della tecnica La depilazione con il filo orientale è una tecnica di epilazione che permette di estirpare il pelo dalla radice, senza arrossamenti o dolori. È possibile effettuarla in tutte le zone del corpo, anche se è particolarmente indicata per le zone del viso, come sopracciglia e baffetti.

A cura di Arianna Colzi

Il filo arabo, chiamata anche Filo Orientale o epilazione orientale, è una tecnica di depilazione piuttosto indolore e igienica. Per rimuovere i peli è sufficiente arrotolare il filo, che è in seta o in cotone, tra le dita: da un lato si trattiene un capo del filo e poi, con movimenti veloci e contenuti, si procede a togliere i peli nella zona interessata. Può essere effettuata su tante zone, soprattutto sul viso, tra sopracciglia e baffetti, dove la peluria è più sottile: questo tipo di depilazione, inoltre, è particolarmente adatta a chi soffre di pelle sensibile.

Come funziona la depilazione con il filo arabo

La tecnica del filo arabo consente di eliminare i peli senza strapparli, riducendo arrossamenti e dolori. La depilazione avviene arrotolando il filo tra le dita, incrociandolo e trattenendone le estremità con le mani oppure con la bocca: a quel punto si agisce sulla zona interessata, che siano i baffetti o le sopracciglia, andando a eseguire un movimento rapido ma delicato che consente di eliminare il pelo estirpandolo alla radice.

Quanto dura la depilazione fatta con il filo orientale

I risultati della depilazione fatta con il filo orientale durano un po' più a lungo rispetto alla depilazione tradizionale. Tendenzialmente questa depilazione dura tra le tre e le quattro settimane. Ovviamente questa non è una regola valida per tutti, perché dipende anche dal tipo di pelo e tanti altri fattori, anche ormonali. In generale questa depilazione estirpa il pelo alla radice: dunque impiegherà più tempo per ricrescere e quando ricrescerà sarà più debole.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della depilazione con il filo arabo

Tra i vantaggi della depilazione con il filo orientale c'è sicuramente quello di un minor arrossamento della pelle. Soprattutto per chi ha una pelle particolarmente sensibile, questo tipo di depilazione è poco invasiva, riducendo così le irritazioni provocate dalla depilazione con la cera. Inoltre, è una depilazione poco dolorosa, perché non si strappano i peli né si applica sulla pelle la cera calda. I "contro" della depilazione con filo arabo, invece, sono sostanzialmente due: il primo riguarda i tempi poiché per eliminare i peli del corpo con il filo orientale richiederebbe tantissime ore; oltre a questo svantaggio, c'è anche il limite di non poter fare la depilazione di questo tipo da soli a casa, perché si tratta di una tecnica precisa e delicata, che, se non svolta, bene rischia di far male.

Quanto costa la depilazione con il filo arabo

Il costo di una depilazione con filo orientale varia a seconda del salone che si sceglie. In linea generale questo tipo di epilazione è leggermente più costoso di quella tradizionale con la cera. Le sopracciglia e i baffetti costano ciascuno circa 15 euro, mentre per chi vuole depilare anche le altre zone del viso il totale si aggira sui 20-30 euro, sempre in base al centro estetico scelto.