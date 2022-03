Come ingrandire l’occhio con l’eye-liner: il tutorial che spopola sui social Desiderate una linea di eye-liner perfetta ma non sapete cosa fare? I social vi vengono in “soccorso” con un tutoria che fa per voi. Ecco tutto quello che bisogna fare per vantare un trucco da vera e propria star in pochi minuti.

A cura di Valeria Paglionico

I social non sono più semplicemente delle piattaforme con cui rimanere in contatto con le persone care, sono ormai diventati vere e proprie "raccolte" di tutorial utili a semplificare la vita quotidiana di ognuno di noi. Quando si parla di universo beauty, in particolare, sono milioni gli influencer he provano a spopolare con i loro originali trick, da quello che consiglia di usare il lubrificante al posto del primer a quello che spiega come servirsi della buccia di banana per combattere le occhiaie. L'ultimo arrivato è il video che illustra passo dopo passo tutto ciò che bisogna fare per ingrandire l'occhio col make-up.

Quale eye-liner usare per una linea perfetta

A chi non è mai capitato di fare degli enormi pasticci con l'eye-liner? Basta anche solo un attimo di distrazione perché la linea non sia più precisa o semplicemente per ritrovarsi con la palpebra nera. La cosa che in pochi sanno è che probabilmente è stato applicato sempre nel modo sbagliato, soprattutto se il proprio obiettivo è ingrandire l'occhio e intensificare lo sguardo. A spiegare come fare per raggiungere un risultato simile è stata la make-up artist Deborah Ruiz, che su Instagram ha condiviso un video in cui mostra il confronto tra i gesti "da fare" e quelli "da non fare". Il primo consiglio da seguire se non si è esperti è scegliere un eye-liner con l'applicatore in feltro sottile, così da essere avvantaggiati quando si vuole realizzare la linea.

La linea perfetta per ogni forma di occhio

A questo punto è necessario studiare la forma dell'occhio, così da capire qual è il tratto capace di valorizzarlo. L'occhio piccolo vuole una linea di eye-liner sottile, l'occhio grande si abbina bene alla riga classica e a quella grafica, mentre l'occhio a mandorla è perfetto per la codina accentuata. Cosa dire dell'occhio tondo? Per valorizzarlo è necessario puntare sull'effetto cat-eye. La cosa particolare è che per applicarlo non bisogna seguire la rima ciliare fino all'estremità dell'occhio, è necessario partire dall'esterno, così da creare prima la codina. Solo dopo ci si sposta verso l'interno, fino ad arrivare all'angolo dell'occhio. Per le prime volte si può usare qualche pezzetto di scotch per facilitare l'operazione, in maniera tale da formare una sorta di V e poi riempire gli spazi vuoti.