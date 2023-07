Arriva la skincare a base di funghi: tutti i benefici del trattamento beauty ecosostenibile Il trattamento beauty da provare assolutamente? Quello con dei prodotti a base di funghi, l’ideale per vantare una pelle luminosa e idratata: ecco tutti i benefici.

A cura di Valeria Paglionico

La mania più gettonata nell'universo beauty? Quella di dire addio alle classiche creme da banco e ai prodotti chimici potenzialmente tossici. Ora è il momento dei trattamenti ecosostenibili capaci di sfruttare le proprietà curative degli ingredienti naturali per rendere la pelle luminosa e levigata. Complice il fatto che gli esperti di skincare stanno spopolando sui social con i loro tutorial, sono sempre di più coloro che hanno cominciato a seguire una beauty routine all'insegna del detox, meglio se a base di prodotti facilmente reperibili in natura. Gli "ultimi arrivati" nel mondo della cosmetica? I funghi: ecco quali sono i loro benefici sulla pelle.

I benefici dei funghi sulla pelle

Dopo la bava di lumaca e il veleno di serpente, ora sono i funghi ad aver conquistato il mondo della cosmetica, tanto che i prodotti che li contengono vengono già considerati il must della skincare del 2023. Sebbene sia preferibile stare alla larga da alcune tipologie di funghi potenzialmente pericolose, sono state scoperte delle varietà che nascondono delle incredibili proprietà curative per la pelle. Combattono i segni dello stress, aiutano la pelle a trovare il suo equilibrio, riducono le macchie, stimolano la produzione di collagene ed elastina e soprattutto sono super idratanti, tanto da essere in grado di trattenere più acqua dell'acido ialuronico.

I benefici dei trattamenti beauty a base di funghi

I funghi usati nella skincare

Naturalmente non tutti i funghi possono essere usati per i trattamenti beauty: tra le oltre 150mila specie ne sono state individuate 7 utili per la skincare. Reishi, tremella, shiitake, cordyceps, coprinus, chaga e trametes versicolor, queste sono le diverse tipologie di funghi sempre più diffuse e richieste nel mondo della cosmetica, soprattutto dagli amanti dei prodotti naturali ed ecosostenibili. Naturalmente ogni variante ha le sue proprietà, dal tremella che è molto idratante al cordiceps che è un potente antiossidante, tanto da essere consigliato in caso di eczema o psoriasi. Insomma, le creme e i detergenti a base di funghi sembrano essere destinati a spopolare: in quanti decideranno di provarli?