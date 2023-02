Applicare il fondotinta con una spatola: l’ultima mania beauty di TikTok TikTok lancia un nuovo tool per stendere il fondotinta: una spatola in metallo che promette un risultato naturalissimo ed estremamente luminoso. Ma funziona davvero?

A cura di Federica Ambrogio

Piccasso

Tra gli ultimi trend che spopolano su TikTok c'è un nuovo modo di applicare il fondotinta: l'ultimo tool diventato virale è una spatola da utilizzare al posto del pennello per stendere il fondotinta sul viso, creando così una base leggerissima e luminosa. Il trend arriva dalla Corea, patria di una delle skincare routine più amate di sempre.

Come si applica il fondotinta con la spatola

Basta dare un'occhiata all'hashtag diventato virale, #makeupspatula per capire di cosa si tratta: una semplice spatola di metallo piuttosto sottile che viene utilizzata per stendere il fondotinta sul viso. Negli innumerevoli video condivisi si vede come il fondotitnta liquido, posizionato sul dorso della mano, viene prelevato con la spatola e letteralmente spalmato sul viso, con un movimento leggero e lento che permette di stendere in modo uniforme il prodotto. Una volta steso il fondotinta viene lavorato con una spugnetta per il make up umida per sfumarlo al meglio e fissarlo.

Le beauty guru di TikTok garantiscono che in questo modo la base viso risultato estremamente leggera e naturale, con un effetto luminoso che ricorda il trend glass skin, sempre made in Corea e che è spopolato su TikTok qualche tempo fa e che è di tendenza ancora oggi. La spatola deve essere completamente piatta e non troppo larga per prelevare la giusta quantità di prodotto da stendere sul viso. Viene spontaneo chiedersi se questo tool che spopola sul social sia veramente funzionale o se si tratti solo di una tendenza effimera in voga per qualche settimana e le spatole torneranno poi ad essere utilizzate soltanto dai make up artist per prelevare i prodotti in modo igienico.