Zverev esplode prima degli Australian Open: “Non è divertente, tirate fuori sempre queste stron…e”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli Australian Open di Alexander Zverev sono iniziati nel segno della polemica. Questo perché il finalista della scorsa edizione non ha gradito una domanda in conferenza stampa sulla sua vita privata. Il numero tre del mondo si è scagliato contro un giornalista in conferenza, utilizzando anche un linguaggio colorito. Non il modo migliore di presentarsi davanti ai microfoni in questo 2026.

Zverev indispettito da una domanda agli Australian Open, risposta colorita

Sembrava abbastanza rilassato Zverev che aveva scherzato sulla sua voglia di "parlare sempre meno con i media, per avere una vita più rilassata". E invece una domanda dei cronisti tedeschi lo ha mandato su tutte le furie. In pratica qualcuno ha voluto vederci chiaro sulla sua situazione sentimentale, e sul gossip a tinte rosa sulla fine della relazione con Sophia Thomalla, e il flirt con la modella Caro Daur.

La risposta dura di Zverev alle illazioni sulla sua vita privata

Molto arrabbiato Zverev in conferenza: "Le voci che circolano su? Immaginavo che tu me lo avresti chiesto. E no, a dire la verità non lo trovo affatto divertente. Siete sempre voi quelli che poi tirano fuori queste stron…e. Io sono qui per giocare a tennis, tutto il resto delle cose che dite e fate voi…". Si sente un po' preso di mira Sascha Zverev che ne ha approfittato per rivolgere un attacco più esteso: "Mi concentrerei di più sui fatti e non su come… Ci sono giornalisti a cui piaccio meno, e allora si può sempre orientare la storia nella direzione in cui si vuole scrivere. Ed è proprio questo che a volte mi dà un po’ fastidio".

Insomma, ancor prima di iniziare la sua avventura stagionale agli Australian Open, Zverev sembra già stanco dal punto di vista mediatico. Anche in passato spesso e volentieri in sala stampa il tennis è passato in secondo piano, per affondare il colpo sulla vita privata del tedesco. Le sue vicende relative alle accuse di violenza domestica di due sue ex fidanzate hanno spesso e volentieri tenuto banco. Zverev si augurava di iniziare il 2026 con testa focalizzata solo sul campo, e invece…