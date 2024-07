video suggerito

Wimbledon 2024, il programma di oggi e orari: dove vedere Musetti-Comesana e Fognini-Sonego Il programma di oggi vede Lorenzo Musetti impegnato ai sedicesimi contro Comesana, la ripresa di Fognini-Bautista sospesa ieri per pioggia ed Errani/Paolini nel doppio. Giocherà anche Djokovic contro Popyrin. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il programma dei tennisti italiani oggi a Wimbledon vede scendere in campo Lorenzo Musetti ai sedicesimi contro il sorprendente Comesana, non prima delle 13:30, e la ripresa di Fognini contro Bautista non prima delle 13:30 dopo la sospensione per pioggia di ieri. Musetti dopo aver vinto il derby con Darderi, ha una grande chance contro il giustiziere di Rublev. In palio gli ottavi contro uno tra Ruusuvuori e Perricard. Fognini invece ripartirà dal punteggio di 2 set a 1 a suo favore e 5-4 per l'avversario nel quarto.

Attesa anche per il match di Djokovic contro Popyrin non prima delle 18. Ci saranno altre due italiane nel doppio: Errani e Paolini affronteranno le ceche Kolodziejova e Siskova. Diretta TV esclusiva su Sky, con streaming su Sky Go e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Wimbledon 2024, italiani in campo e programma di oggi

Lorenzo Musetti è l’unico italiano che sarà impegnato oggi a Wimbledon a livello di tabellone individuale non prima delle 13:30. Il tennista di Carrara sfiderà la sorpresa Comesana per provare a qualificarsi agli ottavi. Nel doppio femminile spazio a Errani e Paolini, che giocheranno contro le due atlete ceche Kolodziejova e Siskova non prima delle 14:30

Musetti-Comesana non prima delle 13:30

Errani/Paolini-Kolodziejova/Siskova non prima delle 14:30

Fognini-Bautista 6-7, 6-3, 7-5, 4-5 (sospesa per pioggia ieri), non prima delle 13

A che ora gioca Musetti-Comesana oggi a Wimbledon: orario e programma

Musetti e Comesana scenderanno in campo oggi sabato 6 luglio non prima delle 13:30. In caso di prolungamento delle partite precedenti, Musetti-Comesana slitterà. La speranza è che non piova perché il campo non è dotato di copertura. Diretta TV in esclusiva su Sky, e in streaming su Sky GO e NOW.

Dove vedere Fognini-Bautista oggi a Wimbledon in TV e streaming

Dove vedere la ripresa Fognini-Bautista in TV? La partita dei sedicesimi di finale sarà trasmessa in esclusiva in TV su Sky non prima delle ore 13, su un campo ancora da stabilire. Per quanto riguarda lo streaming su potrà sfruttare l'app riservata agli abbonati Sky GO. Possibile anche comprare il singolo tagliando dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW.