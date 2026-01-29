Wilander fa la lezione Djokovic: “Non dovrebbe dirlo”. Nole non la prende benissimo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle ultime ore è andato in scena, a margine dell'Australian Open, un botta e risposta pungente tra numeri uno del tennis. Tutto è nato dalla penna affilata di Mats Wilander nella sua abituale rubrica su ‘L'Equipe': il 61enne svedese, che da anni lavora come commentatore televisivo e opinionista, ha impartito una lezione a Novak Djokovic, dicendogli cosa secondo lui farebbe meglio a non dire. Parole che non sono state prese benissimo dal campione serbo, che gli ha risposto in maniera secca, invitandolo a tacere.

Djokovic è in semifinale a Melbourne, venerdì affronterà nella mattina italiana Jannik Sinner, dopo aver approfittato di un paio di colpi di fortuna negli ottavi e nei quarti. Dapprima il forfait di Mensik prima di scendere in campo, poi il ritiro di Musetti per infortunio quando l'azzurro era avanti due set a zero, hanno spianato la strada a Nole, che sogna ancora a 38 anni di accrescere il suo bottino record di 24 tornei del Grande Slam.

La stretta di mano tra Djokovic e Musetti dopo il ritiro dell’azzurro all’Australian Open

Cosa ha detto Wilander su Djokovic, perché il serbo sta sbagliando

A credere ai bookmakers, Djokovic ha chance quasi nulle con Sinner. Tuttavia, conoscendolo, il campione di Belgrado se la giocherà fino all'ultima goccia di sudore, pur consapevole che Jannik e anche Alcaraz ormai hanno messo la freccia nei suoi confronti, complice ovviamente anche il passare inesorabile degli anni.

Nole non lo nasconde e lo ripete spesso, ed è proprio questo che gli ha contestato Wilander. "Mi sorprende che dica così spesso che Sinner e Alcaraz sono i migliori al mondo e che sono molto più bravi di lui – ha scritto Mats – Che sia vero o no, anche se è gentile da parte sua, non dovrebbe dirlo. Probabilmente sta cercando di togliersi la pressione e far dimenticare alla gente che è ancora un candidato per le vittorie più grandi. Tuttavia non credo che sia una strategia: è semplicemente la sua filosofia. Vede il mondo con chiarezza, per lui tutto è bianco o nero".

La risposta tranchant del campione serbo: zittisce lo svedese

Dopo la vittoria di Djokovic su Musetti, i giornalisti serbi gli hanno chiesto un commento sulle parole di Wilander e la risposta è stata tagliente: "Rispetto molto Mats, ma non credo di aver bisogno dei suoi consigli". Insomma, dal suo punto di vista, è lo svedese a dover pesare meglio le parole, soprattutto quelle nei suoi confronti.