United Cup 2026: calendario e tabellone dell’Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli
Il 2026 del tennis riparte con la United Cup, il primo evento della stagione. Si giocherà a Perth e a Sydney. Diciotto nazioni divise in sei gironi da tre, l'Italia è naturalmente una delle favorite. Jasmine Paolini e Flavio Cobolli le stelle della squadra azzurra che farà il suo esordio domenica 4 gennaio contro la Svizzera di Wawrinka e Bencic.
Questa è una manifestazione giovane che è figlia di una serie di esperimenti e della Hopman Cup, ed ha portato all'abolizione dello storico torneo di Sydney. L'Italia non è ancora riuscita a conquistarla è arrivata in finale, guidata da Berrettini. Gli Stati Uniti sono i campioni in carica. Ma l'Italia è in ogni caso una delle squadre da battere.
I convocati dell’Italia per l’United Cup di tennis 2026
Il torneo è diventato più snello ed è di fatto la copia della ‘vecchia' Hopman Cup. Un singolare femminile, uno maschile e il doppio misto. Chi vince due partite ottiene il successo. Stop. I giocatori convocati però sono comunque tanti per ogni squadra. L'Italia ha Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Jasmine Paolini, Sara Errani e Nuria Brancaccio. Il capitano sarà Stefano Cobolli, il papà di Flavio.
Gironi e squadre della United Cup
Sei gironi, ognuno con tre squadre. Le sei vincenti passano ai quarti, le due migliori seconde pure, poi parte l'eliminazione diretta. I gironi A, C, quello dell'Italia, ed E si disputano a Perth, gli altri tre invece a Sydney. Gli Stati Uniti, due volte campioni sono nel primo raggruppamento, che vedrà Spagna-Argentina come gara inaugurale.
Girone A: Stati Uniti, Spagna, Argentina
Girone B: Canada, Belgio, Cina
Girone C: Italia, Francia, Svizzera
Girone D: Australia, Repubblica Ceca, Norvegia
Girone E: Gran Bretagna, Grecia, Giappone
Girone F: Germania, Polonia, Olanda
Girone A:
Stati Uniti Taylor Fritz, Coco Gauff, Mackenzie McDonald, Varvara Lepchenko, Christian Harrison, Nicole Melichar-Martinez. Capitano: Michael Russell
Spagna Jéssica Bouzas Maneiro, Carlos Taberner, Andrea Lázaro García, Íñigo Cervantes, Yvonne Cavallé Reimers. Capitano: Miguel Sánchez
Argentina Sebastián Báez, Solana Sierra, Marco Trungelliti, María Lourdes Carlé, Guido Andreozzi, Nicole Fossa Huergo. Capitano: Sebastian Gutierrez
Girone B
Canada Félix Auger-Aliassime, Victoria Mboko, Alexis Galarneau, Kayla Cross, Cleeve Harper, Gabriela Dabrowski. Capitana: Gabriela Dabrowski
Belgio Zizou Bergs, Elise Mertens, Kimmer Coppejans, Greet Minnen, Sander Gillé, Lara Salden. Capitano: Christopher Heyman
Cina Zhang Zhizhen, Zhu Lin, Te Rigele, You Xiaodi, Wang Aoran. Capitano: Wu Di
Girone C
Italia Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori, Sara Errani. Capitano: Stefano Cobolli
Francia Arthur Rinderknech, Geoffrey Blancaneaux, Léolia Jeanjean, Édouard Roger-Vasselin, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Capitano: Lucas Pouille
Svizzera Stan Wawrinka, Belinda Bencic, Jakub Paul, Céline Naef, Luca Castelnuovo, Naïma Karamoko. Capitano: Stan Wawrinka
Girone D
Australia Alex de Minaur, Maya Joint, Jason Kubler, Maddison Inglis, John-Patrick Smith, Storm Hunter. Capitano: Lleyton Hewitt
Cechia Jakub Menšík, Barbora Krejčíková, Dalibor Svrčina, Linda Fruhvirtová, Adam Pavlásek, Miriam Škoch. Capitano: Jiří Novák
Norvegia Casper Ruud, Malene Helgø, Viktor Durasovic, Astrid Brune Olsen, Ulrikke Eikeri. Capitano: Christian Ruud
Girone E
Gran Bretagna Emma Raducanu, Billy Harris, Mimi Xu, Lloyd Glasspool, Olivia Nicholls. Capitano: Tim Henman
Grecia Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkari, Stefanos Sakellaridis, Despina Papamichail, Petros Tsitsipas, Sapfo Sakellaridi. Capitano: Petros Tsitsipas
Giappone Shintaro Mochizuki, Naomi Osaka, Yasutaka Uchiyama, Nao Hibino. Capitano: Go Soeda
Girone F
Germania Alexander Zverev, Eva Lys, Patrick Zahraj, Laura Siegemund, Kevin Krawietz, Mina Hodzic. Capitano: Alexander Zverev Sr.
Polonia Hubert Hurkacz, Iga Świątek, Daniel Michalski, Katarzyna Kawa, Jan Zieliński, Katarzyna Piter. Capitano: Mateusz Terczyński
Olanda Tallon Griekspoor, Suzan Lamens, Guy den Ouden, Eva Vedder, David Pel, Demi Schuurs. Capitano: Tallon Griekspoor
Calendario United Cup 2026: orari e programma completo
Si parte dunque con Spagna-Argentina, venerdì 2 gennaio, non la sfida più affascinante, ma tant'è. Si continuerà a giocare tutti i giorni fino a domenica 11 gennaio, quando è in programma la finale che assegna il titolo, e pure tanti soldi, il montepremi è di oltre 11 milioni di dollari. L'Italia comincerà contro la Svizzera il 4 gennaio, mentre il 6, il giorno dell'Epifania affronterà la Francia.
2 – 6 gennaio: fase a gironi della United Cup
7 – 9 gennaio: quarti di finale
10 gennaio: semifinali
11 gennaio: finale
Il tabellone del torneo di tennis a squadre: chi va in semifinale
Bisognerà fare in ogni caso due calcoli. Perché la United Cup ha sei gironi, le vincenti vanno ai quarti dirette, si aggiungeranno poi due seconde classificate, le migliori. Poi tutto semplice con quarti, semifinale e finale che si terrà domenica 11 gennaio, l'Italia proverà a vincere pure questo trofeo
Il regolamento dell’United Cup: quanti punti vinceranno i giocatori per il ranking
Oltre alla gloria e al sentimento sportivo di giocare per la propria nazione, in palio ci sono soldi e tanti punti. Un massimo di 500 per le giocatrici, con una tabella precisa che li definisce. Mentre per i tennisti ha stabilito regole precise che danno peso al singolo incontro – non sarà la stessa cosa la finale o il girone – ma anche l'avversario. Insomma battere Zverev o Fritz varrà molto di più.
Dove vedere il torneo di tennis in tv e streaming
Si potrà seguire interamente in chiaro questo torneo a squadre. Sarà infatti SuperTennis che trasmetterà in diretta la manifestazione, ma anche in differita. Perché diversi incontri si giocheranno di notte, e dunque molti appassionati non avranno la possibilità di seguirli live. Streaming possibile con il sito di supertennis e con Sky Go.