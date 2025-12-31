United Cup 2026: calendario e tabellone dell’Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli

Dal 2 all’11 gennaio a Perth e Sydney si giocherà la United Cup, torneo a squadre che si disputa da qualche anno. L’Italia è una delle favorite. In campo Paolini e Cobolli. Il torneo si potrà seguire in TV in chiaro.

Il 2026 del tennis riparte con la United Cup, il primo evento della stagione. Si giocherà a Perth e a Sydney. Diciotto nazioni divise in sei gironi da tre, l'Italia è naturalmente una delle favorite. Jasmine Paolini e Flavio Cobolli le stelle della squadra azzurra che farà il suo esordio domenica 4 gennaio contro la Svizzera di Wawrinka e Bencic.

Questa è una manifestazione giovane che è figlia di una serie di esperimenti e della Hopman Cup, ed ha portato all'abolizione dello storico torneo di Sydney. L'Italia non è ancora riuscita a conquistarla è arrivata in finale, guidata da Berrettini. Gli Stati Uniti sono i campioni in carica. Ma l'Italia è in ogni caso una delle squadre da battere.

I convocati dell’Italia per l’United Cup di tennis 2026

Il torneo è diventato più snello ed è di fatto la copia della ‘vecchia' Hopman Cup. Un singolare femminile, uno maschile e il doppio misto. Chi vince due partite ottiene il successo. Stop. I giocatori convocati però sono comunque tanti per ogni squadra. L'Italia ha Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Jasmine Paolini, Sara Errani e Nuria Brancaccio. Il capitano sarà Stefano Cobolli, il papà di Flavio.

Gironi e squadre della United Cup

Sei gironi, ognuno con tre squadre. Le sei vincenti passano ai quarti, le due migliori seconde pure, poi parte l'eliminazione diretta. I gironi A, C, quello dell'Italia, ed E si disputano a Perth, gli altri tre invece a Sydney. Gli Stati Uniti, due volte campioni sono nel primo raggruppamento, che vedrà Spagna-Argentina come gara inaugurale.

Girone A: Stati Uniti, Spagna, Argentina

Girone B: Canada, Belgio, Cina

Girone C: Italia, Francia, Svizzera

Girone D: Australia, Repubblica Ceca, Norvegia

Girone E: Gran Bretagna, Grecia, Giappone

Girone F: Germania, Polonia, Olanda

Girone A:

Stati Uniti Taylor Fritz, Coco Gauff, Mackenzie McDonald, Varvara Lepchenko, Christian Harrison, Nicole Melichar-Martinez. Capitano: Michael Russell

Spagna Jéssica Bouzas Maneiro, Carlos Taberner, Andrea Lázaro García, Íñigo Cervantes, Yvonne Cavallé Reimers. Capitano: Miguel Sánchez

Argentina Sebastián Báez, Solana Sierra, Marco Trungelliti, María Lourdes Carlé, Guido Andreozzi, Nicole Fossa Huergo. Capitano: Sebastian Gutierrez

Girone B

Canada Félix Auger-Aliassime, Victoria Mboko, Alexis Galarneau, Kayla Cross, Cleeve Harper, Gabriela Dabrowski. Capitana: Gabriela Dabrowski

Belgio Zizou Bergs, Elise Mertens, Kimmer Coppejans, Greet Minnen, Sander Gillé, Lara Salden. Capitano: Christopher Heyman

Cina Zhang Zhizhen, Zhu Lin, Te Rigele, You Xiaodi, Wang Aoran. Capitano: Wu Di

Girone C

Italia Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori, Sara Errani. Capitano: Stefano Cobolli

Francia Arthur Rinderknech, Geoffrey Blancaneaux, Léolia Jeanjean, Édouard Roger-Vasselin, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Capitano: Lucas Pouille

Svizzera Stan Wawrinka, Belinda Bencic, Jakub Paul, Céline Naef, Luca Castelnuovo, Naïma Karamoko. Capitano: Stan Wawrinka

Girone D

Australia Alex de Minaur, Maya Joint, Jason Kubler, Maddison Inglis, John-Patrick Smith, Storm Hunter. Capitano: Lleyton Hewitt

Cechia Jakub Menšík, Barbora Krejčíková, Dalibor Svrčina, Linda Fruhvirtová, Adam Pavlásek, Miriam Škoch. Capitano: Jiří Novák

Norvegia Casper Ruud, Malene Helgø, Viktor Durasovic, Astrid Brune Olsen, Ulrikke Eikeri. Capitano: Christian Ruud

Girone E

Gran Bretagna Emma Raducanu, Billy Harris, Mimi Xu, Lloyd Glasspool, Olivia Nicholls. Capitano: Tim Henman

Grecia Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkari, Stefanos Sakellaridis, Despina Papamichail, Petros Tsitsipas, Sapfo Sakellaridi. Capitano: Petros Tsitsipas

Giappone Shintaro Mochizuki, Naomi Osaka, Yasutaka Uchiyama, Nao Hibino. Capitano: Go Soeda

Girone F

Germania Alexander Zverev, Eva Lys, Patrick Zahraj, Laura Siegemund, Kevin Krawietz, Mina Hodzic. Capitano: Alexander Zverev Sr.

Polonia Hubert Hurkacz, Iga Świątek, Daniel Michalski, Katarzyna Kawa, Jan Zieliński, Katarzyna Piter. Capitano: Mateusz Terczyński

Olanda Tallon Griekspoor, Suzan Lamens, Guy den Ouden, Eva Vedder, David Pel, Demi Schuurs. Capitano: Tallon Griekspoor

Calendario United Cup 2026: orari e programma completo

Si parte dunque con Spagna-Argentina, venerdì 2 gennaio, non la sfida più affascinante, ma tant'è. Si continuerà a giocare tutti i giorni fino a domenica 11 gennaio, quando è in programma la finale che assegna il titolo, e pure tanti soldi, il montepremi è di oltre 11 milioni di dollari. L'Italia comincerà contro la Svizzera il 4 gennaio, mentre il 6, il giorno dell'Epifania affronterà la Francia.

2 – 6 gennaio: fase a gironi della United Cup

7 – 9 gennaio: quarti di finale

10 gennaio: semifinali

11 gennaio: finale

Il tabellone del torneo di tennis a squadre: chi va in semifinale

Bisognerà fare in ogni caso due calcoli. Perché la United Cup ha sei gironi, le vincenti vanno ai quarti dirette, si aggiungeranno poi due seconde classificate, le migliori. Poi tutto semplice con quarti, semifinale e finale che si terrà domenica 11 gennaio, l'Italia proverà a vincere pure questo trofeo

Il regolamento dell’United Cup: quanti punti vinceranno i giocatori per il ranking

Oltre alla gloria e al sentimento sportivo di giocare per la propria nazione, in palio ci sono soldi e tanti punti. Un massimo di 500 per le giocatrici, con una tabella precisa che li definisce. Mentre per i tennisti ha stabilito regole precise che danno peso al singolo incontro – non sarà la stessa cosa la finale o il girone – ma anche l'avversario. Insomma battere Zverev o Fritz varrà molto di più.

Dove vedere il torneo di tennis in tv e streaming

Si potrà seguire interamente in chiaro questo torneo a squadre. Sarà infatti SuperTennis che trasmetterà in diretta la manifestazione, ma anche in differita. Perché diversi incontri si giocheranno di notte, e dunque molti appassionati non avranno la possibilità di seguirli live. Streaming possibile con il sito di supertennis e con Sky Go.