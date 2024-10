video suggerito

Ugo Carabelli si ritira tra i sospetti ad un solo punto dalla sconfitta: ma c'è una spiegazione Ugo Carabelli, per la seconda volta in carriera, si è ritirato da una partita sul match point per l'avversario. Una situazione curiosa, che potrebbe nascondere un piano preciso.

A cura di Marco Beltrami

Ugo Carabelli si è reso protagonista di una situazione molto particolare di un torneo a Campinas. Il tennista argentino, che attualmente occupa la posizione numero 105 del ranking ATP, si è ritirato in circostanze assai strane nella partita contro Boyer. Carabelli infatti ha deciso di abbandonare il match per un tutt'altro che evidente problema fisico, quando l'avversario aveva tre match point a disposizione per chiudere il discorso.

Carabelli si ritira contro Boyer, quando era ad un passo dalla sconfitta a Campinas

Boyer infatti era in vantaggio 6-3, 5-4 e 40-0 quando ha visto Carabelli comunicare all'arbitro la sua decisione di ritirarsi. L'argentino si è recato dal vincitore, probabilmente per spiegare i motivi della sua bizzarra decisione con i due che sono usciti dal campo dialogando senza alcuna acrimonia. Ugo ha alzato bandiera bianca per un non chiaro infortunio, non però di natura particolarmente grave visto che comunque è uscito dal campo sulle sue gambe.

La cosa più curiosa è che il sudamericano era ormai destinato alla sconfitta e quindi avrebbe anche potuto aspettare che l'avversario finalizzasse il match point, essendo ormai la sfida compromessa, in linea con quello che potremmo definire il galateo del tennis. E invece ecco la decisione sorprendente che non rappresenta però una prima volta per Carabelli. Nel 2023 infatti sempre Carabelli si ritirò a sorpresa in una situazione simile nel torneo di Miami sul punteggio di 6-3, 5-3 30-30 per Misolic.

La teoria sul ritiro di Carabelli ad un punto dalla sconfitta

Cosa potrebbe esserci dietro questa ripetuta decisione? Perché il ritiro di Carabelli potrebbe essere sospetto? In tanti alla luce della recidività della condotta hanno chiesto all'ATP di prendere provvedimenti anche sulla base di una scelta che potrebbe essere stata tattica. Il regolamento parla chiaro, soprattutto in merito ad eventuali ritiri e cancellazione dai tornei. Carabelli dopo il ritiro a Campinas non ha partecipato al successivo Challenger a Curitiba. Se avesse perso sul campo, per la cancellazione dal secondo appuntamento il tennista argentino si sarebbe comunque dovuto presentare a Curitiba per farsi anche visitare dal medico locale, pena una multa di 2000 dollari.

Così facendo invece le cose cambiano perché con il ritiro di Campinas, Carabelli può basarsi sul referto del medico locale. Inviando poi lo stesso agli organizzatori dell'appuntamento in programma proprio in questa settimana. Il tutto scongiurando viaggi e inutili. È solo una teoria ovviamente, ma a pensar male alle volte..