Tsitsipas sofferente per il dolore sbotta a Wimbledon: “È la seconda volta che succede”

Si chiude agli ottavi di finale il cammino di Stefanos Tsitsipas nel torneo di Wimbledon 2023. Il greco, uno dei tennisti su cui maggiormente sono stati puntati i riflettori in questa edizione dei Championships anche per la sua storia d'amore con la collega spagnola Paula Badosa, dopo una match durato oltre tre ore è stato infatti battuto in rimonta al quinto set dallo statunitense Chris Eubanks che si è guadagnato così il pass per i quarti dove affronterà l'ex numero uno del mondo Daniil Medvedev.

Dopo l'eliminazione prematura della fidanzata (costretta al ritiro per un infortunio nel match del secondo turno contro la Kostyuk) anche l'altra metà di quella che è attualmente considerata la coppia più glamour del circuito (già ribattezzata "Tsitsidosa") vede dunque interrotto il proprio cammino nel terzo torneo del Grande Slam della stagione.

Oltre alla delusione per la sconfitta rimediata in campo contro un giocatore ampiamente alla sua portata, nel post match Tsitsipas ha dovuto fare i conti con un piccolo incidente che gli ha causato del dolore e che lo ha portato a lamentarsi con gli organizzatori del torneo di Wimbledon.

Arrivato in sala stampa per la canonica conferenza post gara, nel momento in cui si stava sedendo per rispondere alle domande dei giornalisti presenti il 24enne ateniese ha picchiato violentemente con il ginocchio contro il tavolo facendosi molto male, o almeno questa è stata l'impressione destata dalle prolungate smorfie di dolore espresse.

A quel punto il tennista greco, ricordando che si tratta della seconda volta che ha un incidente del genere nel corso di questa edizione del torneo londinese, ne ha approfittato per protestare contro chi organizza le conferenze stampa dopo le gare che non tiene conto del fatto che per i tennisti alti come lui questi incidenti sono all'ordine del giorno e possono portare anche ad avere gravi contusioni alle gambe. "È la seconda volta che succede. Dovrebbero cambiare questo tavolo. Io voglio avvicinarmi. Dovrebbero cambiarlo, non si può stare comodi" ha infatti detto mentre mostrava ancora chiari segni di dolore per il colpo rimediato qualche istante prima.