Rafa Nadal ha passato agevolmente il secondo turno degli Australian Open. Il numero 2 del mondo era nettamente favorito contro il modesto americano Michael Mmoh e lo ha battuto in tre set con il punteggio di 6-1 6-4 6-2, e ora se la vedrà con il britannico Cameron Norrie. Il momento più complicato dell'incontro Nadal lo ha vissuto quando una spettatrice, visibilmente su di giri, ha creato un piccolo grande caos, ha prodotto lo stop del gioco e mentre era inquadrata in diretta mondiale ha indicato lo spagnolo e gli ha fatto un gesto inequivocabile, gli ha mostrato il dito medio. La reazione del campione è stata altrettanto incredibile. Rafa ha sorriso incredulo, mentre la donna veniva portata fuori dagli steward.

Il dito medio è rivolto a me?

Dopo aver superato il primo turno martedì Nadal è tornato in campo, anche quello di oggi era un match ampiamente alla sua portata, l'americano Mmoh è un giocatore di terza fascia e nel turno precedente aveva disputato cinque set contro Troicki. Vinto il primo set 6-1, Nadal ha ottenuto un break nella seconda partita e sul 5-4 si accingeva a servire per il set quando una spettatrice ha dato in escandescenza, probabilmente perché aveva bevuto qualche bicchiere di troppo – in Australia ci sono gli spettatori sugli spalti. L'arbitro ferma il gioco, cerca di placarla, ma non capisce subito che la signora è molto indisciplinata. La donna non risponde, anzi si infuria e mostra il dito medio a Nadal, che si stava godendo la scena e con un sorriso stupito si è chiesto: ‘Ma è rivolto a me quel gestaccio?'. Il gioco è ripreso e il set si è chiuso velocemente quando gli steward hanno portato fuori dal campo centrale la tifosa.

Nadal ora sfiderà Norrie

Nadal sabato giocherà con Cameron Norrie, tennista britannico che ha eliminato Evans e Safiullin. Lo spagnolo se vincerà potrebbe trovare sul suo cammino Fognini, che dopo aver battuto al quinto Caruso, con un finale incandescente, troverà sempre sabato l'australiano De Minaur. E nello stesso lato di tabellone c'è anche Berrettini.