video suggerito

Tennista si qualifica per Wimbledon e urla parole inaspettate: pensa solo ai soldi, ce l’ha fatta Maxime Janvier si è qualificato il tabellone principale di Wimbledon battendo Giovanni Mpetschi Perricard. Il suo pensiero però è andato soprattutto ai soldi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cosa significa per un tennista accedere al tabellone principale di Wimbledon? Basta chiederlo a Maxime Janvier, giocatore francese che attualmente ricopre la posizione numero 225 del ranking. Il 27enne ha realizzato il sogno di giocare i Championship, e lo ha fatto in modo eccezionale, battendo la testa di serie numero uno del tabellone delle qualificazioni, e connazionale, Giovanni Mpetschi Perricard. A far scalpore però sono state le sue esultanze, con delle parole inconsuete, ovvero "La casa, la casa!".

Maxime Janvier si qualifica per il tabellone principale di Wimbledon e urla parole strane

Cosa ha urlato infatti Janvier dopo aver vinto le ultime due partite? Già al termine del match contro lo statunitense, il tennista francese ha iniziato a saltare di gioia gridando: "Per i soldi! Solo quello!". Il motivo dunque sembra essere legato più che al prestigio della vittoria che gli ha consentito di proseguire nella sua avventura sui campi in erba londinesi, al premio incassato di circa 40mila sterline, ovvero quasi 47mila euro.

L'impresa di Janvier, che ha guadagnato i soldi per la casa

E il copione si è ripetuto all'indomani, nel match dell'ultimo turno di qualificazione contro Giovanni Mpetschi Perricard in cui sembrava essere spacciato. E invece dopo una vera e propria battaglia (6-7, 7-5, 7-6, 7-6), Maxime ha trionfato qualificandosi per la prima volta in carriera per il tabellone principale di uno Slam. Cosa ha urlato questa volta il giocatore 27enne? "La casa, la casa!". Gioia infinita dunque per il premio di ben 71800 euro già messo in cascina che gli permetterà di realizzare un investimento immobiliare a quanto pare. Il suo pensiero fisso.

Insomma Maxime Janvier sta vivendo i momenti più esaltanti della carriera, in cui è riuscito a conquistarsi un posto nel main draw di Wimbledon e anche di incassare una cifra per lui preziosa. E ora l'obiettivo è continuare a sognare: basti pensare che se solo riuscisse a superare un turno, il francese si metterebbe da parte circa 110mila euro. Chissa cosa urlerebbe in quell'occasione il buon Maxime.