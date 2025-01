video suggerito

Taylor Fritz cuore d’oro: “Donerò il montepremi del primo turno degli Australian Open a Los Angeles” Il numero 4 della classifica ATP, Taylor Fritz, ha deciso di donare il premio guadagnato grazie al successo del primo turno degli Australian Open al fondo dei soccorsi per gli incendi di Los Angeles. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Taylor Fritz ha iniziato benissimo i suoi Australian Open. Il tennista americano ha perso appena otto game in due partite, praticamente una miseria. Il numero 4 al mondo è al terzo turno ed ha grandi ambizioni. Ma mentre è a Melbourne non dimentica quello che sta accadendo in California, dove gli incendi hanno devastato Los Angeles. Fritz ha deciso di donare una parte del montepremi fin qui vinto ai fondi di soccorso per gli incendi della città degli angeli.

"Folle quello che sta succedendo a Los Angeles"

Fritz ha fatto il salto di qualità definitivo negli ultimi mesi della scorsa stagione con le finali giocate agli US Open e a Torino, perse entrambe contro Sinner. A Melbourne sa di potersi confermare, anche se già con Monfils non vivrà un terzo turno semplice. In campo spadroneggia, fuori pensa a chi sta vivendo grandi difficoltà nella sua California, a causa degli incendi che hanno colpito nelle ultime settimane Los Angeles. Fritz ha deciso di donare il premio ottenuto grazie al successo ottenuto nel primo turno, una cifra che è all'incirca di 80 mila euro.

Queste le parole pronunciate da Fritz in conferenza stampa: "Donerò il mio montepremi del primo turno ai fondi di soccorso per gli incendi di Los Angeles. È semplicemente folle quello che è successo ed è il minimo che io possa fare. Sono nato a San Diego e a Los Angeles ho vissuto per molto tempo. Incoraggio chiunque altro possa donare ad aiutare perché molte persone ne hanno davvero bisogno".

Anche Madison Keys ha effettuato una donazione

Dovesse continuare la sua corsa in tabellone chissà che non aumenti la cifra della propria donazione Fritz. In generale sono tanti i tennisti americani hanno mostrato la propria vicinanza ai vigli del fuoco che stanno lavorando alacremente, mentre Madison Keys, che si è qualificata per il turno, che vive proprio a Los Angeles ha donato 20 mila dollari al dipartimento dei vigili del fuoco della città.