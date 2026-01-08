Svelato il mistero su Hajar Abdelkader, la federtennis del Kenya spiega perché ha avuto la wild card

Hajar Abdelkader è diventata popolarissima giocando probabilmente la peggior partita nella storia del tennis. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo, chi organizza il torneo ha spiegato perché l’egiziana ha giocato.

Le immagini della tennista Hajar Abdelkader hanno fatto il giro del mondo. Non si era mai vista su un campo da tennis, in un torneo vero, quelli ITF sono del livello più basso, una tennista che sembrava non avesse mai giocato prima. Il mondo si è chiesto chi fosse questa giocatrice, anche il mondo del tennis, quello dei massimi livelli, si è interrogato. La federazione tennista del Kenya ha spiegato come abbia fatto a giocare Hajar Abdelkader quel torneo.

Tennis Kenya spiega perché Abdelkader era in campo a Nairobi

La federazione keniota ha rilasciato una nota nella quale ci ha tenuto a spiegare come abbia fatto a giocare quel torneo Abdelkader. La risposta è semplice ha chiesto una wild e card e l'ha ricevuta perché l'altra tennista che ne aveva fatto richiesta si è tirata indietro. Insomma, senza quel ritiro non sarebbe entrata in tabellone all'ITF W 35 di Nairobi: "Tennis Kenya è a conoscenza delle preoccupazioni riguardanti la partecipazione della giocatrice egiziana Hajar Abdelkader al torneo ITF W35 di Nairobi, a seguito della circolazione sui social media di un video che sollevava dubbi sul suo livello di gioco, spiega che alla signora Abdelkader è stata concessa una wild card per la seconda settimana dell'evento dopo aver presentato una richiesta formale.

"Solo in due avevano chiesto una wild card"

"Lo slot si è reso disponibile in seguito al ritiro con breve preavviso della wild card del tabellone principale originariamente assegnata, che ha optato per il tabellone di qualificazione. All'epoca, la signora Abdelkader era l'unica altra giocatrice ad aver richiesto una wild card e la decisione è stata presa in base alle informazioni fornite e nell'interesse di mantenere un tabellone completo ed equilibrato, supportando al contempo lo sviluppo del tennis in Africa".

In futuro un evento del genere non si ripeterà

Tennis Kenya si cosparge il capo di cenere dicendo che a conti fatti la wild card a quella giocatrice egiziana non l'avrebbe concessa: "Col ​​senno di poi, Tennis Kenya riconosce che questa wild card non avrebbe dovuto essere concessa. La federazione ha preso atto di questa esperienza e garantirà che un evento così estremamente raro non si ripeta mai più. Tennis Kenya rimane impegnata per l'equità, la trasparenza e l'integrità della competizione, nonché per il continuo sviluppo del tennis in Kenya, nell'Africa orientale e in tutta l'Africa".