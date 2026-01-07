Chi è Hajar Abdelkader, la tennista che ha giocato un torneo ufficiale senza sapere niente di tennis

Hajar Abdelkader era una perfetta sconosciuta fino a qualche ora fa, ma dopo la partita giocata nel torneo ITF femminile di Nairobi è diventata popolarissima. La tennista egiziana è stata autrice di una prestazione sconcertante.

La stagione 2026 del tennis è cominciata da qualche giorno. Sinner e Alcaraz per ora si preparano alla loro esibizione, ma sono già accadute tante cose interessanti. Ma nessuno poteva immaginare che l'evento tennistico principale fosse uno torneo ITF, cioè un torneo del livello più basso, a causa della prestazione a dir poco scadente e sconcertante di Hajar Abdelkader, una ragazza di 21 anni, ufficialmente una tennista che ha dato l'idea di non aver mai toccato prima una racchetta. Il suo nome è finito sulla bocca di tutti.

Il 6-0 6-0 subito da Hajar Abdelkader

I tornei ITF non sono altro che i ‘vecchi' Futures. All'ITF W35 di Nairobi ha ricevuto una wildcard l'egiziana Hajar Abdelkader, che in appena 37 minuti è stata liquidata dalla tedesca Lorena Schaedel, numero 1026 della classifica WTA. L'incontro è finito 6-0 6-0. Abdelkader ha vinto solo 3 punti ed ha realizzato la bellezza di 20 doppi falli. Alcuni video di quella partita, stralci del breve match, sono diventati virali. Abdelkader dava l'idea di essere per la prima volta su un campo da tennis, al di là della raffica di doppi falli. L'egiziana ha cercato più volte di colpire la palla diritta quando serviva. Quando è riuscita a superare la rete però la sua tecnica non l'ha aiutata. La rivale, la tedesca, nonostante il successo è sembrata quasi demoralizzata.

La tennista egiziana è una totale sconosciuta

A decine stanno cercando informazioni su Hajar Abdelkader. Di lei si sa pochissimo. Avendo giocato un evento ITF, anche se non ha classifica, va considerata una tennista. Il sito dell'ITF sottolinea che ha iniziato a giocare all'età di 14 e scrive che l'egiziana ha 21 anni, quindi presumibilmente è classe 2004. Come si vede anche dai video gioca con la mano destra. Scavando non si trova nulla. Quello di Nairobi è il primo torneo della sua carriera, e chissà se ne giocherà altri viene da dire amaramente.

Hajar Abdelkader è stata sconfitta 6–0 6–0 nell’ITF di Nairobi, vincendo solo 3 punti.

Le illazioni sulla wild card ottenuta all'ITF di Nairobi

Il mondo social ha iniziato a chiacchierare e a discutere di questa giovane tennista che per molti potrebbe avere legami importanti, perché magari è imparentata con uno degli organizzatori del torneo o con uno sponsor, e in quel caso potrebbe aver avuto una corsia preferenziale per ricevere quella wild card.

La wild card è soprattutto oggetto di discussioni, lo è di per sé. Perché molto spesso in tornei minori capita di vedere wild card assai discutibili. E spesso si sono fatte illazioni. Infatti la domanda sociale principale è proprio questa: ma come ha fatto Hajar Abdelkader a ricevere un invito per giocare un torneo vero?. Certo, un torneo di basso livello, ma comunque un appuntamento ITF con un montepremi da 35 mila dollari. E sommando tutto, dando peso alla sua gigantesca inesperienza tennistica, viene da chiedersi come sia riuscita a entrare in tabellone.