Seconda giornata di partite agli Australian Open. Occhi puntati sui giocatori italiani, e in primis su Lorenzo Sonego che ha strappato il pass per il secondo turno, battendo l'esperto Querrey in 3 set. Buone notizie anche per Salvatore Caruso, che ha archiviato la pratica Laaksonen, mentre salutano l'Australia Cecchinato e Seppi, messi ko rispettivamente da McDonald e Cuevas. Escono di scena nel tabellone femminile Martina Trevisan e Jasmine Paolini.

I portacolori azzurri tornano in campo in quel di Melbourne nel primo Slam stagionale, dopo la giornata dolce-amara di ieri con le vittorie della Errani e della Giorgi nel tabellone femminile e i ko di Mager, Travaglia e Sinner. Inizia male la seconda giornata di partite con il ko di Cecchinato, numero 82 del mondo, che nonostante una migliore classifica Atp si arrende all'americano McDonald (192) in 4 set. Al tappeto anche Seppi battuto da Cuevas con il risultato di 4-6, 6-4, 2-6, 2-6. Brutte notizie anche nel tennis femminile con Martina Trevisan (numero 89 delle classifiche Wta) che si arrende alla più quotata russa Alexandrova 29a testa di serie 3-6,4-6 e Jasmine Paolini, travolta dalla 6a giocatrice al mondo Katerina Pliskova 6-0, 6-2.

A far sorridere l'Italia del tennis ci pensano Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso. Il piemontese, numero 35 al mondo e 31a testa di serie del tabellone, con una prova autoritaria ha superato in 3 set l'americano Querrey avversario sempre ostico sulle superfici veloci e ora giocherà con un'altro tennista esperto come Feliciano Lopez. Il siviliano invece ha archiviato in quattro set la pratica Laaksonen con il risultato di 6-2, 6-4, 6-3, ora aspetta il vincente della sfida tra Herbert e Fognini con il rischio di un derby italiano.

I risultati degli italiani oggi agli Australian Open

Cecchinato-McDonald 3-6, 6-3, 6-2, 6-2

Seppi-Cuevas 4-6, 6-4, 2-6, 2-6

Sonego-Querrey 7-5, 6-4, 6-4

Caruso-Laaksonen 6-2, 6-4, 6-3

Trevisan-Alexandrova 3-6, 4-6 29

Fognini-Herbert (ore 07:50)

Paolini-Pliskova 0-6, 2-6

Barthel-Cocciaretto (ore 7:30)

Anderson-Berrettini (ore 09:10)