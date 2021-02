L’avventura di Jannik Sinner agli Australian Open si ferma già al primo turno. Il talento azzurro, che ha scalato la classifica mondiale raggiungendo il 36° posto, si è arreso dopo 5 set (4 ore di gioco) al canadese, numero 12 Atp e 11a testa di serie del torneo Dennis Shapovalov. Un match disputato alla pari, in cui a fare la differenza sono stati dettagli e la maggiore esperienza del canadese, classe 1999 con due anni in più rispetto a Sinner. Ora ad attenderlo c’è il secondo turno contro Tomic. Giornata amara dunque per il tennis maschile, con le eliminazioni di Mager, Travaglia e appunto Sinner. Sorridono invece le ragazze grazie alle vittorie di Camila Giorgi e Sara Errani.

Partenza super di Sinner contro Shapovalov

Primo confronto in carriera tra Denis Shapovalov e Jannik Sinner, due dei giovani talenti più promettenti del circuito. L’approccio al match del classe 2001 di San Candido è stato perfetto, come confermato dal break al 2° game che gli ha permesso di mettere pressione al canadese. Quest’ultimo non è riuscito praticamente mai ad impensierire l’azzurro sul suo servizio, e ha perso il primo set con il punteggio di 6-3.

I rimpianti di Sinner e il ritorno di Shapovalov

Grandi rimpianti per il nostro portacolori soprattutto nel secondo set, con le quattro palle break sciupate nel primo e nel terzo game. Il canadese dal canto suo è riuscito a mantenere il servizio, strappandolo all’avversario nell’ottavo gioco. Un fattore decisivo per chiudere la seconda partita con il risultato di 6-3. Un parziale che si rivelerà decisivo anche per l'economia del terzo set con Shapovalov in fiducia, abile ad imporsi con il punteggio di 6-2.

Sinner eliminato, gli Australian Open del canadese proseguono

Anche la quarta partita sembrava seguire questo copione con il break del canadese e un 3-1 dal sapore della sentenza per Sinner. E invece ecco che l'italiano però è riuscito a trovare la forza per piazzare il controbreak nel sesto game e a strappare nuovamente il servizio sul 5-4, per il definitivo 6-4 con una prova di carattere. La battaglia dunque è proseguita al quinto, ed è iniziata male per Sinner che dopo aver sciupato 3 palle dell'1-0 ha subito il break. Il canadese ha poi mantenuto il vantaggio fino alla fine (sfruttando anche l'arma di un servizio da sotto anche per irretire l'avversario), sventando anche due palle break e chiudendo 6-4.