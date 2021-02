Sul cemento di Melbourne sono ufficialmente iniziati gli Australian Open. Occhi puntati sugli italiani impegnati nel tabellone principale del primo Slam stagionale. Buone notizie dal tennis femminile, con il successo di Camila Giorgi e di Sara Errani che volano al secondo turno del torneo australiano. Niente da fare invece per Gianluca Mager, subito ko. Grande attesa per l'esordio di Sinner e Travaglia, protagonisti ieri nella finale di Melbourne, vinta dal primo.

Australian Open, Giorgi ed Errani al secondo turno: le avversarie

L'avventura delle tenniste italiane agli Australian Open inizia nel migliore dei modi. Nel match del primo turno successi per Camila Giorgi e Sara Errani. La prima, numero 79 della classifica WTA ha superato con un doppio 6-3 la kazaka Yaroslava Shvedova, che dopo 3 anni di stop per maternità è tornata a competere, giovando così del ranking protetto. Buone notizie dunque per la Giorgi soprattutto dal punto di vista fisico, dopo i fastidi agli adduttori delle scorse settimane. Per lei ora la secondo turno ci sarà un ostacolo duro, ovvero la polacca Swiatek 15a testa di serie del torneo.

Ha sovvertito i pronostici Sara Errani che ha battuto in rimonta la cinese Wang. La tennista azzurra numero 131 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, dopo aver perso il primo set con la 34a giocatrice della classifica WTA e 30a testa di serie degli Australian Open, si è imposta con un doppio 6-4. Anche per lei ora, impegno durissimo, contro Venus Williams.

Mager sconfitto, occhi puntati su Sinner e Tiafoe

Per quanto riguarda invece il tabellone maschile, subito ko Gianluca Mager. Il primo dei tennisti italiani impegnati agli Australian Open è stato battuto dal russo Aslan Karatsev. Brutta sconfitta per il ligure n. 96 al mondo, contro il n.111 con il risultato di 6-3 6-3 6-4. Occhi puntati su Travaglia e Sinner impegnati in mattinata con due ostacoli difficili, ovvero Tiafoe e Shapovalov.

I risultati degli italiani di oggi agli Australian Open

Sara Errani (ITA) – Qiang Wang (CHN)

Camila Giorgi (ITA) – Yaroslava Shvedova (KAZ) 6-3, 6-3

Gianluca Mager (ITA) – Aslan Karatsev (RUS) 3-6, 3-6, 4-6

Stefano Travaglia (ITA) – Frances Tiafoe (USA) (in corso)

Jannik Sinner (ITA) – Denis Shapovalov (CAN) (alle 10.30 ore italiane)

(in aggiornamento)