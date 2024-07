Sonay Kartal sbalordisce a Wimbledon e in 3 giorni ha guadagnato (quasi) quanto in tutta la carriera

video suggerito

Le prove del Grande Slam sono appannaggio dei grandi campioni, ma le grandi storie le raccontano anche tennisti di medio o basso cabotaggio. A Wimbledon ci sono una serie di carneadi che si sono affacciati al terzo turno. Tra questi c'è anche Sonay Kartal, una giocatrice inglese di 22 anni che ha stabilito un record e che nell'arco di una settimana ha guadagnato quasi quanto aveva portato a casa in tutta la sua carriera.

Dalle qualificazioni al terzo turno: il clamoroso cammino di Sonay Kartal

Sonay Kartal è una tennista londinese di 22 anni, al massimo è stata 195 al mondo. A Wimbledon voleva giocare, ma gli organizzatori, nonostante sia inglese, le hanno negato la wild card. Kartal si è iscritta al torneo di qualificazione e lo ha superato sconfiggendo Lamens, Wei e Erika Andreeva. Tre successi ottenuti contro pronostico. Nel tabellone principale si è superata battendo la testa di serie numero 26 Cirstea e poi la numero 45 WTA la francese Burel, con il punteggio di 6-3 5-7 6-3. Terzo turno a Wimbledon, un risultato favoloso che ottiene in modo inaspettato. Kartal è la prima britannica a raggiungere i sedicesimi partendo dalle qualificazioni nell'Era Open, dopo Karen Cross nel 1997.

Quanto ha guadagnato Kartal a Wimbledon

Gli organizzatori non le hanno ‘regalato' il centrale. Nel terzo turno contro la numero 2 del mondo Coco Gauff giocherà sul campo 1, ma poco male. Perché uno sfizio grosso se l'è già tolto, oltre al quasi certo best ranking. E poi c'è il grande benefit economico. Perché questa giovane tennista inglese nella sua carriera aveva guadagnato prima dei Championships 284.000 euro, ma in questo torneo di Wimbledon, con il premio che spetta a chi arriva al terzo turno si è garantita almeno 143.000 sterline, che sono 168.000 euro.

Insomma vincendo cinque partite tra Qualificazioni e tabellone principale Sonay Kartal ha incassato quasi quanto aveva guadagnato nell'arco della sua carriera. E dovesse compiere un'impresa, che sarebbe colossale, e cioè battere la numero 2 del mondo guadagnerebbe a Wimbledon 266.000 euro, cioè praticamente quanto ha incassato dai premi di tutti i tornei giocati nella sua carriera.