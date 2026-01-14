Sinner viene presentato come “numero 1 al mondo” davanti ad Alcaraz: Jannik ha la risposta pronta

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non sono riusciti ad arrivare fino in fondo al suggestivo Million Dollar One Point Slam, ma si sono divertiti e non poco, come tutti. Risate e siparietti simpatici per i giocatori e gli spettatori nel torneo che si è chiuso con il trionfo del tennista dilettante Jordan Smith, carneade che ha portato a casa un milione di dollari. Il momento più gustoso è stato quello nato da una gaffe dei presentatori che ha coinvolto proprio i primi due tennisti del ranking ATP.

La gaffe sulla classifica di Sinner durante il Million Dollar One Point Slam

Durante la presentazione di Sinner, che ha esordito con successo contro Carreno Busta, ecco che il campione italiano è stato celebrato come "numero uno del mondo" quando in realtà nel ranking ATP occupa la seconda posizione. Un errore che ovviamente ha colto tutti di sorpresa, scatenando la reazione perplessa dei presenti. Sinner tra una risata e l'altra ha guardato in direzione dell'angolo dove erano presenti tutti i colleghi e lo stesso Alcaraz, facendo con la mano il classico gesto del "quasi" e poi indicando con la racchetta in direzione del murciano.

La reazione divertita di Alcaraz dopo quella di Jannik Sinner

Subito è arrivata la rettifica ufficiale, con il presentatore che al microfono ha spiegato: "Due, due… Aspettate un attimo. Vuole tornare all’uno. È numero due. Sì, è due, ma è stato numero uno". Una battuta poi rivolta a Carlos Alcaraz: "Sì, ho visto Carlos correre qui dicendo: ‘No, no, non ancora. Non adesso'". Ma come ha reagito lo spagnolo di fronte al primo annuncio sulla classifica errata del campione in carica degli Australian Open Sinner?

Prima un'espressione sorpresa guardando il tabellone e poi risate a crepapelle, indicando qualcuno. Atmosfera molto rilassata com'è giusto che fosse tra i due che dopo essersi affrontati per la prima volta nell'esibizione in Corea, hanno condiviso sulla Rod Laver Arena questo curioso torneo-lampo. Il rapporto è molto buono e anche la reazione a questa clamorosa svista lo conferma. D'altronde il testa a testa per il numero uno del mondo è uno degli aspetti più intriganti della stagione appena iniziata e vivrà già in Australia un momento importante, con Sinner che dovrà difendere i punti del titolo conquistato nella scorsa annata.