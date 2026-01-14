Million Dollar One Point Slam in diretta, a che ora gioca Sinner e il programma della competizione

Sono 48 i tennisti che giocheranno il 1 Point Slam. Tra questi una buona fetta è rappresentata da giocatori professionisti e veri e propri big come Sinner, Alcaraz, Medvedev, Kyrgios, Gauff e Swiatek. Possibile anche la presenza di addetti ai lavori: basti pensare che Vagnozzi è stato eliminato nel secondo turno di qualificazione. Ci saranno anche giocatori di livello amatoriale che proveranno a togliersi qualche soddisfazione enorme.