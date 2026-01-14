Million Dollar One Point Slam in diretta, a che ora gioca Sinner e il programma della competizione

Sinner partecipa al Million Dollar One Point Slam, la competizione che avrà luogo a Melbourne avrà inizio alle 9.30, orario italiano. Nessun set o game, il programma prevede partite con un solo punto. I partecipanti sono 48 e, oltre a Sinner, ci saranno anche Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Daniil Medvedev, Coco Gauff, Jasmine Paolini e Nick Kyrgios. Il vincitore guadagna un milione di dollari australiani, circa 600.000 euro.
Il tabellone del Million Dollar One Point Slam: dove sono Sinner e Alcaraz
Sono collocati in due zone diverse del tabellone Jannik e Carlos, che dunque potrebbero trovarsi in finale. Interessante vedere l'elenco dei partecipanti.
Il torneo fa da antipasto agli Australian Open, quando inizia l'happy Slam
Il torneo di esibizione rientra tra gli eventi in programma questa settimana per riscaldare l'ambiente in vista dell'inizio degli Australian Open. Quello che viene definito come l'happy Slam partirà ufficialmente il 18 gennaio, nella notte italiana. Il conto alla rovescia per le prime due settimane che contano dell'annata è partito.
Quanto durerà il torneo Million Dollar One Point Slam
Con le partite che dureranno un solo punto è lecito aspettarsi un torneo dalla brevissima durata. E così dovrebbe essere a meno di iniziative di intrattenimento tra i vari incontri. Difficile comunque pensare ad un appuntamento della durata superiore di gioco a meno della presenza di show, con protagonisti anche i giocatori
Sinner, Alcaraz e Kyrgios di nuovo in campo per sfidarsi
Uno dei motivi più interessanti del torneo è legato alla partecipazione di Nick Kyrgios, uno dei grandi accusatori di Jannik Sinner. I due potrebbero anche ritrovarsi da avversari, con la curiosità di vedere la reazione del numero due al mondo. In campo anche altri big come Medvedev, Swiatek, Gauff e soprattutto il numero uno del ranking ATP Alcaraz. Senza escludere possibili sorprese in extremis.
Quanto guadagna chi vince il Million Dollar One Point Slam
Quali sono i premi in palio nel Million Dollar One Point Slam? Come dice il nome stesso dell'evento, c'è solo un ricco riconoscimento economico che verrà garantito al campione. Il vincitore dell'evento incasserà un assegno di un milione di dollari, ovvero quasi 900mila euro. Tutto disputando e vincendo solo una manciata di punti.
Il ranking tra Sinner e Alcaraz, cosa succede
Essendo un torneo di esibizione e con regole speciali, il Million Dollar One Point Slam non mette in palio punti per il ranking che dunque resterà intatto fino agli Australian Open. Tutto fermo dunque in vetta con Alcaraz a quota 12050, contro gli 11500 di Sinner. A ridosso dello Slam saranno decurtati i punti della scorsa annata con Jannik, campione in carica, che dovrà rinunciare a 1000 lunghezze.
Chi partecipa al 1 Point Slam
Sono 48 i tennisti che giocheranno il 1 Point Slam. Tra questi una buona fetta è rappresentata da giocatori professionisti e veri e propri big come Sinner, Alcaraz, Medvedev, Kyrgios, Gauff e Swiatek. Possibile anche la presenza di addetti ai lavori: basti pensare che Vagnozzi è stato eliminato nel secondo turno di qualificazione. Ci saranno anche giocatori di livello amatoriale che proveranno a togliersi qualche soddisfazione enorme.
Come funziona la nuova competizione senza set e game
Il torneo One Point Slam è una divertente esibizione che prevede partite che durano un solo punto. Non ci sono game o set, ma partite che si disputano su uno scambio secco. Dei due giocatori chi vince il punto avanza, mentre chi perde torna a casa. L'unica cosa da decidere prima è chi serve, e per farlo si gioca a morra cinese, ovvero "carta, forbici e sasso". Se chi batte fa un doppio fallo, l'avversario passa il turno senza nemmeno toccare la palla.
Dove vedere il Million Dollar One Point Slam in TV e streaming
Il Million Dollar One Point Slam si potrà vedere in TV solo attraverso lo streaming e dunque sfruttando una connessione a internet. Questo perché l'evento sarà trasmesso solo su Eurosport, Discovery+ e DAZN e non in chiaro. Chi ha smart TV si può connettere alle piattaforme citate, altrimenti su TV tradizionali basterà munirsi di appositi dispositivi. Stesso discorso per gustarsi il torneo esibizione su dispositivi portatili o computer, grazie ad un abbonamento alle varie app.