Sinner perde con un tennista dilettante al Million Dollar One Point Slam, Smith vince senza fare un colpo

Al Million Dollar One Point Slam, Jannik Sinner è uscito agli ottavi di finale. Il numero 2 della classifica ATP ha perso contro un perfetto sconosciuto, tale Jordan Smith, tennista di 29 anni, che non ha classifica e che oggi fondamentalmente fa lo sparring partner di giocatori professionisti.

Sinner batte Carreno ma perde con Jordan Smith

Sinner era naturalmente una delle stelle più attese di questa ricchissima esibizione. Il primo match, valevole per il secondo turno, lo ha vinto contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, ex top ten dell'ATP. Poi per gli ottavi si è trovato di fronte Jordan Smith, nome per niente noto nemmeno agli appassionati più forti. Smith ha superato i tornei dedicati ai dilettanti, ha battuto un altro Smith nel primo turno, e poi la tennista professionista brasiliana Laura Pigossi.

Sorridenti i due primi di iniziare, forse fin troppo Jannik che rilassato si è presentato al servizio, ma ha messo la palla in rete. Errore e sconfitta. Perché tra le regole di questo torneo c'è quella che prevede un solo servizio per i professionisti. Dunque palla in rete e partita chiusa, persa per l'italiano e vinta senza colpo ferire dal tennista australiano, che così passa ai quarti e potrà dire un giorno di aver vinto sul centrale degli Australian Open contro Sinner, seppure in una esibizione.

Alcaraz ko con Maria Sakkari

Poco dopo è stato eliminato anche Carlos Alcaraz, battuto da Maria Sakkari. Torneo ricco di sorprese con nella parte alta ai quarti solo tenniste, e in quella bassa solo due uomini che si sono poi qualificati pure per le semifinali: proprio Smith, che ha vinto con Anisimova e Pedro Martinez, che ha battuto Iga Swiatek.

Proprio Jordan Smith ha vinto il Million One Dollar Point Slam

Le semifinali sono Garland-Vekic e Martinez-Smith. La prima è quella maschile. Smith serve e vince un punto da ventidue colpi e dal nulla passa in finale. Vekic sbaglia e in finale ci va Joanna Garland, numero 117 WTA. Finale totalmente imprevedibile all'inizio che vince Smith, il giustiziere di Sinner che si gioca 600 mila euro.