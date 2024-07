video suggerito

Sinner-Shelton oggi a Wimbledon, quando gioca e dove vedere il tennis in TV e streaming: orari e programma Jannik Sinner sfida oggi pomeriggio Ben Shelton negli ottavi di finale di Wimbledon. Il match si potrà seguire in diretta su Sky dalle ore 16. In campo anche Paolini-Keys. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner in campo nella prima domenica di Wimbledon 2024, con la speranza di tornarci anche la settimana prossima.. Il numero 1 del tabellone sui campi in erba dell'All England Club affronterà da favorito l'americano Ben Shelton, uno dei soli cinque tennisti che lo ha sconfitto in questi ultimi mesi. La partita tra Sinner e Shelton è stata programmata sul campo numero 1 e non inizierà prima delle ore 16.

Diretta TV naturalmente, ma non in chiaro, essendo questo incontro un esclusiva Sky. Streaming possibile con Sky Go e NOW. I precedenti sono tre, Jannik ne ha vinti due. Segui le partite in diretta e i risultati live su Fanpage.it.

A che ora inizia Sinner oggi contro Shelton a Wimbledon: orario e programma

La partita tra Sinner e Shelton è in programma domenica 7 luglio. L'incontro del numero 1 del mondo è stato programmato un po' a sorpresa sul campo numero 1 sarà il secondo di giornata dopo quello di Jasmine Paolini e Madison Keys. Il programma inizia alle ore 14. Dunque è facile pensare che il tennista italiano non inizi prima delle ore 16.

Dove vedere Sinner-Shelton in tv e streaming

Dove vedere Sinner-Shelton in TV? La partita degli ottavi di finale del torneo di Wimbledon tra Sinner e Shelton non sarà visibile in alcun modo in chiaro. Sinner-Shelton sarà trasmessa in TV in esclusiva da Sky. Streaming possibile con Sky Go e NOW per abbonati.

Contro chi gioca Sinner a Wimbledon, il prossimo avversario in tabellone

Dovesse battere per la terza volta Shelton, Jannik Sinner avanzerebbe in tabellone si qualificherebbe per i quarti di finale di Wimbledon. Se il numero 1 ATP ci riuscirà sfiderebbe martedì un avversario di grande valore e cioè uno tra Dimitrov e Medvedev, due dei suoi avversari abituali.

Gli altri italiani oggi a Wimbledon: dove vedere Jasmine Paolini

Fabio Fognini non è riuscito a qualificarsi per gli ottavi di finale. Jasmine Paolini invece fa compagnia a Sinner. Entrambi giocheranno oggi ed entrambi lo faranno sul campo numero 1. Sarà proprio l'azzurra ad aprire il programma su quel campo alle ore 14 con Keys. Poi Sinner-Shelton.

