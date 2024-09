video suggerito

Sinner reagisce alla gaffe della giornalista sulla TV americana: “Mi sarebbe piaciuto”. Ridono tutti L’episodio è avvenuto durante un programma sugli US Open. L’errore è clamoroso ma nella risposta ironica del campione si può leggere anche tutto il pathos provato quando, nel terzo set, Taylor Fritz gli ha dato filo da torcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner trasforma la gaffe dell'intervistatrice in una battuta e salva sulla linea una domanda nata male dimenticando che match del genere si vincono al meglio dei tre e non due set. Nella risposta del campione degli US Open si può leggere anche tutto il pathos provato quando, nel terzo set, Taylor Fritz gli ha dato filo da torcere e ha dovuto dare fondo a tutta la propria classe per batterlo e conquistare il secondo Slam della stagione (dopo gli Australian Open).

Lo scivolone della conduttrice nella domanda fatta Sinner

L'episodio è avvenuto durante la diretta tv del programma Today che ospita i due trionfatori di questa edizione del torneo: l'alto-atesino e Aryna Sabalenka. Il clima è molto leggero, rilassato. Ai tennisti viene chiesto di raccontare le emozioni provate, impressioni sui rispettivi match e le sensazioni regalate dal pubblico americano.

Tema sul quale l'azzurro è tornato ribadendo la grande sportività dei tifosi, senza fare polemica alcuna e giudicando come "naturale" che si sentisse maggiore calore per lo statunitense. Il successo gli ha permesso di intascare un montepremi cospicuo e blindare la posizione di numero uno al mondo. Poi la "papera" della conduttrice cambia il tono della conversazione.

"Congratulazioni, Jannik – dice in diretta -. Eravamo tutti lì a guardarti e ti abbiamo visto dominare la partita. Raccontaci cosa hai provato a vincere in due set". Ops… è scivolata sul più bello. Ma la reazione da parte di Sinner è stata divertita, per nulla supponente nel correggere al volo quell'errore. "Sì, tre set… Tre set non due – e inizia a ridere, accompagnato dai presenti -. Avrei proprio voluto che fossero solamente due…".

In effetti, in quel momento è sembrato padrone assoluto del match e tutti credevano che nel terzo avrebbe chiuso la contesa martellando Fritz. Invece no, l'orgoglio ha riportato in gara l'americano fino ad accarezzare la possibilità di trascinare la sfida al quarto set. Impossibile dinanzi a un avversario come Sinner. "È stato fantastico. Nella mia mente, sapevo che avrei dovuto giocare contro un americano, in uno dei più grandi palcoscenici che abbia calcato durante tutta la stagione".

L'eleganza di Jannik, sottolinea la grande correttezza del pubblico

Quindi se tifavano per Taylor, ti sei detto che è per Taylor Swift che tifavano? "Il tifo è stato molto corretto. Il pubblico è stato corretto. È stato un onore e un piacere far parte di questa finale. E ovviamente, avere questo trofei tra le mani rende tutto più speciale". Ultima riflessione dedicata alla vicenda familiare di cui lo stesso Sinner ha parlato nelle interviste a caldo in campo. Il pensiero rivolto alla zia malata gli ha strappato una lacrima di commozione e intenerito i cuori a casa, più ancora del bacio con la fidanzata, Anna Kalinskaya. E Jannik ha spiegato ancora una volta perché quella persona sia stata così importante nella sua vita, da ragazzo fino a oggi.