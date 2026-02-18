Sinner-Popyrin oggi al torneo di Doha, orario e dove vedere la partita in TV e in streaming

Jannik Sinner sfida Alexei Popyrin nel secondo turno dell’ATP 500 di Doha in palio ci sono i quarti di finale. L’orario del match, i precedenti e dove vederlo in diretta TV e streaming.

Jannik Sinner gioca oggi a Doha la sua seconda partita nel torneo ATP 500. Dopo il bel successo su Machac, c'è il confronto contro l'australiano Popyrin, avversario sempre ostico sul veloce oggi mercoledì 18 febbraio. Il numero 2 del mondo affronta il 53° del ranking per la terza volta, con il bilancio che è attualmente in parità con un successo a testa. In palio ci sono i quarti di finale dove potrebbe esserci il promettente Mensik. Quello di oggi è un altro test importante per Jannik contro un giocatore che se in giornata può rivelarsi molto ostico. Diretta TV e streaming esclusiva su Sky, Sky Go e NOW. Non si parte prima delle ore 17:30.

A che ora gioca Sinner contro Popyrin a Doha

Dopo il giorno di riposo, Sinner torna dunque oggi in campo a Doha per il suo secondo match. Ad attenderlo c'è Alexei Popyrin nel confronto in programma per gli ottavi. Stesso orario dell'incontro precedente, si giocherà nuovamente nella serata locale, ovvero alle 17:30, ora italiana.

Sinner-Popyrin dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Per vedere Sinner-Popyrin in TV sarà necessario l'abbonamento a Sky. Il torneo di Doha non è disponibile alla visione in chiaro ma solo per gli abbonati alla piattaforma satellitare che potranno sintonizzarsi su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Per quanto riguarda invece lo streaming su smartphone, tablet e computer fissi e portatili appuntamento sull'app di Sky, Sky GO, e NOW, servizi riservati ai rispettivi abbonati.

I precedenti tra Sinner e Popyrin

Jannik Sinner e Alexei Popyrin si sono già affrontati in carriera. Due i precedenti tra il tennista italiano e quello australiano, l’ultimo nel 2025. Nel secondo turno degli US Open l’azzurro s’impose tre set a zero. La prima sfida risale al 2021 quando fu Popyrin a vincere nel Masters 1000 di Madrid, in due set. Il bilancio dunque è di una vittoria a testa.

Il prossimo potenziale avversario di Sinner a Doha

Se dovesse battere Popyrin, Jannik Sinner affronterà nei quarti di finale del torneo di Doha uno tra Mensik e Zhang. L'avversario più ostico almeno sulla carta è sicuramente il ceco, testa di serie numero 6. Un giocatore che sembra avere un futuro roseo, ma pecca di continuità. Prima però sia Jannik che Jakub dovranno vincere le loro partite di secondo turno.