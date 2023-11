Sinner penalizzato dal ritiro di Tsitsipas alle ATP Finals: perché ora è un girone falsato Alle ATP Finals il ritiro a sorpresa di Tsitsipas contro Rune rappresenta un’anomalia per il girone di Sinner che è penalizzato da questa situazione.

A cura di Marco Beltrami





Jannik Sinner è stato spettatore interessato della partita tra Tsitsipas e Rune alle ATP Finals. Il tennista italiano, così come tutti, è rimasto spiazzato dal ritiro lampo del giocatore greco dopo soli tre game. Un infortunio che incide sulla classifica del gruppo verde del torneo ed è una pessima notizia per Sinner.

Infatti questo forfait incide sulla situazione nel girone. Rune ha conquistato una vittoria senza praticamente giocare, visto che Tsitsipas ha lasciato il campo del Pala Alpitour di Torino dopo pochissimi punti. Se Stefanos si fosse ritirato prima della partita, sarebbe entrato in campo il primo sostituto, ovvero Hurkacz che avrebbe sicuramente reso la vita difficile al giocatore danese.

Quest'ultimo avrebbe voluto giocare ma sicuramente non disdegna la possibilità di riposarsi più dei suoi avversari Djokovic e Sinner che si affronteranno questa sera. Se Nole ha già battuto Rune all'esordio, Jannik che invece ha dovuto guadagnarsi sul campo il punto contro Tsitsipas si giocherà la qualificazione tra stasera e il confronto diretto contro Holger.

Facile ipotizzare un incontro molto duro contro il numero uno al mondo, che parte favorito. Poi il giocatore altoatesino arriverà alla sfida contro Rune (entrambi al momento hanno un punto) meno riposato rispetto al danese giovedì sera. Insomma si può parlare di girone falsato, anche perché lo stesso Djokovic poi all'ultima giornata giocherà contro Hurkacz e non potrà avere lo stesso vantaggio di Rune che ha vinto praticamente senza giocare un match.

Il ritiro di Tsitsipas insomma è destinato a far discutere. Da giorni infatti si parla delle sue condizioni, al punto che la sua presenza già contro Sinner era considerata a rischio. Un timore rientrato soprattutto alla vigilia del confronto con Rune, e invece poi ecco il colpo di scena. La polemica nasce dal fatto che Stef poteva decidere di non scendere in campo, non essendo al top, per scongiurare proprio il rischio di una conclusione simile con Hurkacz pronto a prendere il suo posto senza falsare il gruppo.

Anche i tifosi non hanno gradito a giudicare dai fischi riservati a Tsitsipas al momento dell'uscita dal campo. Queste le sue parole per scusarsi per quanto accaduto, riportate da Ubitennis: "Le mie scuse ai tifosi per quanto accaduto. Ho svolto numerose visite negli scorsi giorni e i dottori mi avevano dato il semaforo verde per giocare. Sono sceso in campo e ho fatto quello che potevo ma non è andata bene. Odio ritirarmi. Ma il dolore influisce sui miei movimenti e il tennis non è le freccette. Il dolore è molto grande, ho preso anti-infiammatori ma era troppo. Durante il riscaldamento avevo sentito male e ho capito subito che non avrei potuto finire il match. Era impossibile proseguire".

