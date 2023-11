Sinner-Djokovic oggi alle ATP Finals 2023: in campo anche Tsitsipas-Rune, orari TV e dove vedere le partite di tennis a Torino

Sinner-Djokovic. Questa è la partita principale di questo martedì 14 novembre, ma in assoluto è il match più atteso della fase a gironi delle ATP Finals 2023. La sfida tra Jannik Sinner e il numero uno del mondo si disputerà stasera e non inizierà prima delle ore 21. Chi vince può qualificarsi già per le semifinali. Il programma sarà aperto da un incontro di doppio nella tarda mattinata, poi sarà la volta di Tsitsipas-Rune alle 14:30. Tutte le partite si potranno seguire in diretta TV su Sky e in streaming con Sky Go e NOW. Sinner-Djokovic live anche in chiaro su Rai 2.

Il programma di oggi alle Nitto ATP Finals a Torino e i risultati in diretta

ore 12: Gonzalez/Roger-Vasselin-Gonzalez/Molteni

ore 14:30: Tsitsipas-Rune

ore 18:30: Dodig/Krajicek-Granollers/Zeballos

ore 21: Sinner-Djokovic

Sinner-Djokovic oggi alle ATP Finals: orario e dove vederla in TV

Jannik Sinner torna in campo e lo farà contro Novak Djokovic nella partita della seconda giornata del Girone Verde delle ATP Finals 2023. Il tennista italiano ha già vinto all'esordio come il serbo. Chi vince può essere già in semifinale. L'incontro non inizierà prima delle ore 21 e si potrà seguire in TV su Sky (201 e 203) e in chiaro su Rai 2.

Dove vedere la partita di Tsitsipas contro Rune al torneo di tennis in streaming

Nel pomeriggio sarà la volta di Tsitsipas-Rune, un match che è già uno spareggio. Perché chi perde è praticamente fuori. Lo sapevano il greco e il danese di avere un compito improbo, ma ora sono già con le spalle al muro. Si parte alle 14:30, diretta su Sky Sport 201 e 203.

In campo anche il doppio: programma e orari

Parte anche la seconda giornata del torneo di doppio. Il gruppo verde vede in campo alle 12 i perdenti di domenica e cioè i due Gonzalez, che giocheranno contro. L'argentino fa coppia con Roger-Vasselin, mentre il messicano giocherà con Molteni. Alle 18:30 i vincenti della prima giornata si contrapporranno. A Torino giocheranno Dodig-Krajicek contro Granollers-Zeballos.

