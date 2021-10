Sinner-Musetti oggi in TV in chiaro ad Anversa: orario e diretta streaming Jannik Sinner sfiderà Lorenzo Musetti negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Anversa. Derby italiano tra la prima testa di serie e il carrarino numero 69 Atp, reduce dal successo sull’altro azzurro Mager. Un solo precedente tra i due vinto da Sinner nelle pre-qualificazioni del Masters di Roma. Tutto quello che c’è da sapere sulla diretta TV e streaming del match.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner sfiderà nel derby italiano degli ottavi del torneo Atp 250 di Anversa Lorenzo Musetti. Il match tra la 1a testa di serie del tabellone, all'esordio e a caccia di punti preziosi per conquistare le Finals, contro il più giovane connazionale reduce dal successo sull'altro italiano Mager, mette in palio i quarti contro uno tra Rinderknech e Lajovic. Sinner e Musetti si sono affrontati in una sola occasione, ovvero nelle pre-qualificazioni di Roma 2019, quando ad imporsi fu Jannik. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming in chiaro dell'incontro.

Atp Anversa, dove vedere Sinner – Musetti in TV e streaming

Il match tra Sinner e Musetti sarà trasmesso in TV in chiaro su Supertennis. Gli appassionati potranno vedere la sfida degli ottavi di Anversa sul canale 64 del digitale terrestre senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Sinner-Musetti si potrà seguire anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201, 205 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre) oppure sul canale 224. Per quanto riguarda lo streaming in derby italiano si potrà vedere in chiaro sul sito di Supertennis, o su Sky Go (servizio questo riservato agli abbonati all'emittente satellitare) sfruttando dispositivi portatili e computer.

Sinner ad Anversa oggi, orario e programma della partita contro Musetti

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si affronteranno oggi all'European Cup di Anversa non prima delle 18.30. Il match degli ottavi è in programma sul campo centrale, e dipenderà anche da quelli che si disputeranno in precedenza nello stesso impianto. Se infatti questi dovessero protrarsi più del dovuto, allora Sinner e Musetti scenderebbero in campo in ritardo, con la situazione che si aggiornerà praticamente in tempo reale.

Sinner-Musetti, il precedente e il possibile avversario ai quarti di Anversa

Jannik Sinner numero 13 della classifica Atp e prima testa di serie del tabellone e Lorenzo Musetti, 69° giocatore al mondo, si sono affrontati a livello professionistico in una sola occasione, ma non in un tabellone principale. L’unico precedente risale alle pre-qualificazioni del Masters di Roma del 2019, quando Sinner s’impose dopo una battaglia di più di due ore e mezza in tre set, annullando anche un match point. Il vincente se la vedrà contro uno tra Rinderknech e il favorito Lajovic, 8a testa di serie del tabellone.