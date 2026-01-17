Sinner irritato sui campi degli Australian Open, gli scappa una parolaccia: il mistero della racchetta

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il cambio di racchetta e il passaggio ad una nuova, o "migliorata" è qualcosa di eccezionalmente importante per un tennista. Lo sa bene anche Sinner che agli Australian Open dovrebbe giocare con la nuova Head Speed MP 2026. Un video di un suo allenamento in quel di Melbourne ha però alimentato i dubbi sul possibile feeling del tennista numero due al mondo. In pratica le telecamere a bordo campo hanno immortalato uno sfogo di Sinner con tanto di parolaccia. Con chi ce l'aveva? Tutto sembra rimandare a sensazioni non positive sulla racchetta.

Sfogo di Sinner in allenamento, sembra avercela con la racchetta

Nelle immagini si vede Sinner colpire da fondo campo di dritto. Il tentativo di lungolinea però finisce male con la pallina a rete. Jannik si volta verso Simone Vagnozzi e dice qualcosa dopo aver guardato la racchetta e averla quasi soppesata. L'audio sembra tradire un "la racchetta fa cag..re". Parole che potrebbero sintetizzare le difficoltà con il nuovo attrezzo, quello che dovrebbe accompagnarlo in questa stagione.

Sinner ha usato la racchetta vecchia contro Auger-Aliassime

Non è un caso che Jannik Sinner nella partita di esibizione contro Auger-Aliassime abbia usato la racchetta dello scorso anno. Per l'ultimo test prezioso prima dell'inizio degli Australian Open, il campione in carica ha deciso di andare sul sicuro, preferendo non sperimentare dunque. Insomma "usato sicuro" per ora per mantenere le sue certezze. Per capire come andrà a finire il "mistero della racchetta", bisognerà capire quale utilizzerà nel torneo.

Proprio nei giorni scorsi Sinner aveva presentato la nuova Head Speed MP 2026. Questa la racchetta progettata per il tennista italiano che nelle ultime annate aveva scelto per la continuità senza adottare cambiamenti (oltre alle personalizzazioni del caso). Nuova veste grafica e inserimento di una tecnologia Hy-Bor (fibre di boro integrate) per garantire stabilità e potenza, oltre a quella Auxetic 2.0 per migliorare il feeling all'impatto.

Attenzione però perché la racchetta che usa Sinner è una "Pro stock", ovvero non è quella disponibile a livello commerciale. Si tratta di uno strumento studiato e progettato su misura, seguendo anche le indicazioni tecniche del suo giocatore attualmente più importante in termini di classifica.