Sinner in semifinale alle ATP Finals, cosa serve per superare il girone da primo o da secondo

Sinner-Zverev è la partita che chiude la seconda giornata del round robin delle ATP Finals. Se Jannik vince, tanto in due che in tre set, si qualifica già per le semifinali ed ha la certezza del primo posto.

Jannik Sinner stasera affrontava per il terzo torneo consecutivo Alexander Zverev. Sfida di lusso tra il numero e il numero 3 della classifica ATP. In palio, oltre a punti e una barca di soldi, c'è anche la qualificazione alle semifinali delle ATP Finals 2025 con un turno di anticipo. Sinner ha una certezza: se vince contro Zverev è già in semifinale e pure con il primo posto, questo grazie anche naturalmente alla vittoria su Auger-Aliassime, ma pure al successo del canadese su Shelton.

Cosa serve per qualificarsi in semifinale

Dubbi sulla qualificazione di Sinner per le semifinali delle ATP Finals ce ne sono pochissimi. Jannik, però, potrebbe qualificarsi con un turno d'anticipo e avere contestualmente anche la certezza del primato del girone intitolato a Bjorn Borg. Fare calcoli è la cosa più semplice del mondo. Se Sinner batterà Zverev con qualunque punteggio, tanto in due che in tre set, si qualifica per le semifinali ed è primo matematicamente nel girone, rendendo di fatto inutile ai fini del brivido l'incontro con Shelton.

Se Sinner batte Zverev sarebbe primo perché avrebbe battuto sia Zverev che Auger-Aliassime, che si affronteranno venerdì in uno spareggio per le semifinali. Con Shelton eliminato.

Che succede se Sinner perde con Zverev alle ATP Finals

Qualora invece Jannik perdesse contro Zverev allora le cose si complicherebbero, ma fino a un certo punto. Zverev si ritroverebbe con due vittorie, Sinner e Auger-Aliassime con una. Sinner vincendo con Shelton otterrebbe il secondo successo venerdì e dovrebbe attendere il risultato del match tra Auger-Aliassime e Zverev per capire se passa in semifinale e soprattutto in quale posizione sarebbe nel girone, in quel caso potrebbe anche finire al secondo posto. In linea teorica potrebbe incrociare Alcaraz, con lo spagnolo vincitore del raggruppamento Connors.

Chi potrebbe affrontare Sinner sia da primo che da secondo in semifinale

Sinner qualificandosi per le semifinali sabato troverà il primo o il secondo classificato dell'altro girone, che in questo momento è alquanto incerto perché tutti e quattro i tennisti possono qualificarsi o possono essere eliminati. Il girone Connors è composto da Alcaraz, Fritz, Musetti e de Minaur. Uno di loro sarà il rivale di Jannik per le semifinali.