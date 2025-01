video suggerito

Sinner in imbarazzo durante l'intervista: "Ora ti spiego come funziona, ma se vuoi puoi andare via" Jannik Sinner ha vissuto un momento d'imbarazzo dopo la vittoria su De Minaur nella classica intervista in campo. L'argomento era la semifinale tra Djokovic e Zverev.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner è stato più a suo agio in campo nella semifinale vinta in scioltezza contro De Minaur, che durante la classica intervista successiva con Jim Courier. Un momento d'impasse si è registrato quando il numero uno al mondo non ha voluto rispondere alla domanda sul pronostico della prima semifinale tra Djokovic e Zverev. Il suo interlocutore a quel punto ha provato ad insistere, spiegandogli come funziona il suo lavoro agli Australian Open.

Imbarazzo per Sinner nell'intervista in campo dopo la vittoria contro De Minaur agli Australian Open

"Cosa ne pensi della prima semifinale?" Una semplice domanda, che spesso trova risposte di circostanza da parte dei tennisti. Jannik Sinner però è diverso e non si è voluto esporre. Non ha nascosto il suo imbarazzo il numero uno al mondo, che ha cercato anche col sorriso di sfuggire alla domanda: "Non sono bravo a fare previsioni". Di fronte all'insistenza di Courier: "Non ti chiedo di prevedere ma di dirmi cosa ne pensi", Sinner ha provato a rispondere: "Sì è un match difficile, cosa posso dire? È interessante, hanno giocato tante volte. Mi sento un po' come un giornalista di fronte a certe domande è difficile".

Courier spiega a Sinner come funzionano le interviste agli Australian Open

Ecco allora che Courier gli ha spiegato il motivo della sua necessità di saperne di più, e di provare ad ottenere ulteriori risposte da Sinner: "Allora lascia che ti spieghi come funziona. Questo è quello che succede quando c'è una partita di singolare della sessione notturna, e tu vinci così velocemente. Devo cercare di farti star qui il più possibile perché devi divertire ulteriormente queste persone". Courier comunque non voleva risultare molesto per Sinner e infatti ha spiegato: "Puoi lasciare comunque l'intervista ma ti faccio un'altra domanda. Se vuoi puoi lasciare o potremmo parlare quanto vuoi. Ti chiedo il tuo parere sulle semifinali, e su Ben Shelton che sta giocando bene".

A quel punto Jannik non si è tirato indietro, anche se non si è sbilanciato: "Contro Shelton abbiamo giocato l'anno scorso delle partite complicate. È uno dei migliori battitori del circuito, con una rotazione diversa della pallina. Spero di essere pronto, di rispondere bene e di restare molto concentrato sul mio gioco come oggi, con aggressività. Poi vedremo, ma sicuramente spero che sarà un gran match anche per voi. Grazie per essere venuti oggi, un'atmosfera incredibile".