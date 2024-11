video suggerito

Sinner-Fritz oggi in finale alle ATP Finals, a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming Sinner-Fritz è la finale delle ATP Finals di Torino in programma oggi domenica 17 novembre alle ore 18. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e su Sky con streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner gioca contro Taylor Fritz nella finale delle ATP Finals di Torino. Si gioca oggi domenica 17 novembre alle ore 18 all'Inalpi Arena di Torino, con l'azzurro che proverà a riscattare la sconfitta della scorsa stagione. Sinner dopo la vittoria con Ruud in semifinale affronta nuovamente l'americano dopo il confronto vinto nella fase a gironi e vinto in due set. 3-1 i precedenti per il tennista italiano, contro il prossimo numero 4 del ranking con Jannik che potrebbe vincere il titolo da imbattuto. La finale Sinner-Fritz si potrà vedere in chiaro su Rai 2 o su Sky con diretta streaming su Sky e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quando gioca Sinner contro Fritz: orario e programma della finale delle Finals

La partita tra Sinner e Fritz si gioca oggi domenica 17 novembre. La finale delle ATP Finals è in programma all'Inalpi Arena di Torino con inizio non prima delle ore 18. Non dovrebbero esserci slittamenti di orario per questa sfida che seguirà la finale del doppio che inizierà alle ore 15.

Sinner-Fritz, dove vederla in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Dove vedere Sinner-Fritz, la finale delle ATP Finals? Match che sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 2 con telecronaca di Fiocchetti e Panatta. La finale si potrà seguire anche su Sky, in diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) con telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Diretta streaming in chiaro su Rai Play, mentre su Sky Go per gli abbonati Sky e NOW.

I precedenti tra Sinner e Fritz

Jannik Sinner e Taylor Fritz si sono già affrontati in questa edizione delle ATP Finals. L’ultimo precedente tra il tennista italiano numero uno al mondo e il futuro numero 4, risale alla fase a gironi del torneo torinese, con l’azzurro che si è imposto con un duplice 6-4. In precedenza altre due vittorie per l’azzurro: nella memorabile finale degli US Open e poi ai quarti di Indian Wells la scorsa stagione. L’unica vittoria di Fritz risale al 2021, con l’americano che vinse nei sedicesimi sempre di Indian Wells.