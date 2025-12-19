Sinner entra nella Treccani: il termine ‘Ingiocabile’ celebra il suo dominio nel 2025

Jannik Sinner ha superato i confini del tennis per entrare direttamente nella lingua italiana. L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ha incluso nel suo “Libro dell’Anno 2025” il neologismo “Ingiocabile”, definito come un “detto di atleta o di squadra così forte che non ci si può giocare contro, imbattibile”. La scelta è un tributo al campione altoatesino, la cui supremazia sul campo ha reso quasi impossibile per gli avversari contrastarne il gioco, trasformando una parola descrittiva in un fenomeno culturale nazionale.

Il riconoscimento Treccani testimonia il ruolo di Sinner come protagonista assoluto dello sport italiano. Nel 2025, il tennista è rimasto al centro dell’attenzione non solo per i risultati, ma anche per la risonanza mediatica che lo ha accompagnato. Numero 1 del ranking mondiale a partire da giugno 2024, Sinner ha conquistato prestigiosi tornei come gli Australian Open, Wimbledon, le ATP Finals, Pechino, Vienna e Parigi, dimostrando continuità di rendimento anche dopo uno stop forzato di tre mesi.

La popolarità del campione si riflette anche sui dati online: Sinner ha superato il Papa in termini di ricerche su Wikipedia, con oltre 3,8 milioni di visite nel corso dell’anno.

Sinner entra nella Treccani: “Ingiocabile” diventa parola dell’anno

L’inserimento di “Ingiocabile” nel libro Treccani sottolinea come lo sport possa influenzare la cultura e il linguaggio quotidiano. Non solo tennis, dunque, ma una capacità di segnare l’immaginario collettivo e il lessico italiano, a testimonianza della forza simbolica di Sinner.

Oltre al termine legato al tennista, il “Libro dell’Anno 2025” include altre parole che hanno caratterizzato la società, la politica e la cultura popolare, come “Pro-Pal”, “maranza”, “occhi spaccanti”, “kiss cam”, “tornanza”, “broligarchia” e “allucinazione dell’intelligenza artificiale”.

I linguisti dell’Osservatorio della Lingua Italiana spiegano: “I neologismi selezionati fotografano episodi del 2025 e non sempre resteranno nei dizionari futuri. Il nostro compito è segnalare quelle parole che hanno avuto maggiore rilevanza nell’uso comune o nella stampa”.

Sinner, con il suo gioco straordinario e la costanza nei risultati, ha trasformato un’espressione sportiva in un vero e proprio fenomeno linguistico, incarnando il legame tra eccellenza sportiva e impatto culturale. In un anno ricco di eventi, il giovane azzurro dimostra che dominare il campo significa anche entrare nell’immaginario collettivo degli italiani.