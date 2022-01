Sinner-De Minaur agli Australian Open 2022: orario e dove vederla in TV e streaming Sinner sfida de Minaur negli ottavi degli Australian Open.Jannik cerca la qualificazione ai quarti, che giocherebbe contro Fritz o Tsitsipas. L’incontro è in programma non prima delle 4:30, con diretta TV e streaming su Eurosport, Sky, DAZN e Discovery+.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner all'alba di lunedì giocherà contro Alex De Minaur, giocatore di casa, negli ottavi di finale degli Australian Open. L'incontro è in programma lunedì 24 gennaio 2022 sul campo centrale. La partita si vede sui canali Eurosport disponibili su Sky e Dazn. Alla Rod Laver Arena Sinner e De Minaur non inizieranno il loro match prima delle 4:30 ora italiana. In palio il passaggio ai quarti di finale ai quali si è già qualificato Berrettini.

Sinner, raggiunti gli ottavi dopo aver vinto contro Daniel al terzo turno, parte favorito contro De Minaur, che non è un avversario da sottovalutare, e non solo perché gioca in casa e avrà il forte sostegno del pubblico. Jannik ha vinto gli unici due confronti diretti, e tra l'altro quando ha battuto l'australiano ha poi vinto il torneo, le Next Gen 2019 e Sofia del 2020.

Sinner-De Minaur oggi agli Australian Open di tennis, gli orari e il programma

Jannik Sinner e Alex De Minaur sanno che scenderanno in campo nel pomeriggio australiano, ma anche loro non sono a conoscenza dell'orario in cui inizierà il match. Perché Sinner-De Minaur sarà il terzo match sulla Rod Laver Arena. Prima dovranno disputarsi due incontri femminili Collins-Mertens e Halep-Cornet. Il primo inizierà all'1 di notte ora italiana, il secondo non prima delle 3. Sinner-De Minaur è programmato non prima delle 4:30, ma l'orario d'inizio potrebbe slittare a causa delle due sfide precedenti. Probabile dunque che almeno la conclusione della sfida degli ottavi di finale ci sarà nella mattinata italiana

Il programma e l'ordine di gioco:

Collins – Mertens alle 1:00 ora italiana

Halep – Cornet non prima delle 3:00 ora italiana

De Minaur – Sinner non prima delle 4:30 ora italiana

Dove vedere Sinner-De Minaur in diretta TV e streaming

Sarà Eurosport a mandare in onda in TV Sinner-De Minaur, che potranno seguire sia gli abbonati di Sky, sul canale 210, che quelli di DAZN. In streaming il match degli ottavi di finale degli Australian Open sarà visibile sia con SkyGo che con Now, e anche tramite DAZN e Discovery+, inoltre c'è il Player di Eurosport.

Contro chi gioca Sinner se passa il turno: il tabellone degli Australian Open 2022

In caso di successo contro De Minaur, Jannik Sinner si qualificherebbe per la seconda volta in carriera per i quarti di finale di una prova dello Slam, sarebbe un traguardo notevole considerata la sua età. Dovesse vincere Sinner nei quarti sfiderebbe il vincente dell'ottavo tra l'americano Taylor Fritz come da tabellone, giocatore di talento e in grande crescita, e il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 4 e uno dei favoriti per il successo finale.