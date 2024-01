Sinner avrà una nuova racchetta per gli Australian Open: lo aiuterà a gestire la sua potenza Jannik Sinner agli Australian Open potrà contare su una nuova racchetta, ovvero la Head Speed MP. Un attrezzo simile a quello di Djokovic, ma con due caratteristiche differenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner è uno dei protagonisti annunciati della nuova stagione del tennis. Il giocatore italiano numero 4 al mondo, dopo l'esibizione del Kooyong Classic, inizierà la sua nuova avventura sportiva subito forte, con l'Australian Open primo Slam del 2024. L'azzurro reduce da un finale di stagione eccellente, culminato nella vittoria della Coppa Davis, è già a Melbourne e potrà contare su una racchetta nuova di zecca.

L'attrezzo nel tennis deve essere il prolungamento del braccio. Si spera che sia così sin da subito per la nuova Head che utilizzerà proprio a partire dal prestigioso torneo australiano. Si tratta dell'ultima versione della Speed MP, modello che conosce molto bene avendolo utilizzato praticamente da sempre. L'azienda austriaca che oltre alle racchette da tennis, produce anche quelle da padel e accessori per squash, sci e nuoto, ha in Jannik Sinner uno dei suoi atleti e volti di punta. Un binomio indissolubile dunque che dura da più di 10 anni con il tennista italiano che alla luce dei suoi risultati e dei margini di miglioramento è diventato anche uomo immagine.per questo nuovo prodotto, contenendo la scena a Novak Djokovic.

Anche il primo giocatore del ranking mondiale infatti utilizza una racchetta Head, cromaticamente quasi identica a quella di Sinner (il colore è bianco e nero) ma diversa dal punto di vista delle caratteristiche tecniche. La Head Speed, versione Pro di Djokovic nello specifico si distingue dalla nuova racchetta Head Speed MP dell'azzurro per due aspetti: in primis l'attrezzo di Jannik è più leggero di 10 grami (300 contro 310 grammi della Pro), e poi ha un reticolo corde con la maglia più larga, ovvero 16 verticali e 19 orizzontali contro le 18 per 20 di quella di Djokovic.

La nuova racchetta di Sinner può anche contare su una nuova tecnologia, ovvero quella Auxetic 2.0 di cui saranno dotate tutte le nuove Head. Ulteriori parti del telaio in carbonio, come l’estremità del manico, ma soprattutto questa novità aiuta i giocatori a migliorare il feeling con l’attrezzo sempre più piacevole e maneggevole al tatto. Questo tipo di racchetta, stando alla recensione di Tennis.com, garantisce “una piccola spinta a tutti i tuoi colpi senza esagerare, e la risposta piacevole è qualcosa che spesso manca a molti dei telai dei giocatori moderni concorrenti”. Insomma per i giocatori che sfoderano una potenza dirompente, come quella di Sinner la Head Speed MP potrebbe dare una mano in termini di controllo.

Insomma sobria esteticamente, con bianchi e neri ben equilibrati e una maggiore laccatura rispetto al passato, e molto affidabile anche dal punto di vista tecnico. Un upgrade importante per un Sinner on fire e in crescita costante. Un altro motivo di curiosità intorno al formidabile tennista azzurro che agli Australian Open potrà anche contare, come Alcaraz e Nadal su scarpe Nike personalizzate. Continue attestazioni del peso specifico sempre maggiore del giocatore italiano.