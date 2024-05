video suggerito

Sinner al Roland Garros, aumenta l’ottimismo: Jannik parte per Parigi, vuole giocare Jannik Sinner è pronto per partire per Parigi e per il Roland Garros. Gli ultimi dubbi saranno sciolti nelle prossime ore, prima del sorteggio del tabellone in programma giovedì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner e il Roland Garros sono sempre più vicini. Il tennista italiano partirà oggi per Parigi, una ulteriore conferma dell'ottimismo degli scorsi giorni quando aveva ripreso gli allenamenti con la racchetta a Monte Carlo dopo l'infortunio all'anca. Aumentano dunque notevolmente le probabilità di vedere il numero due del mondo in campo sulla terra rossa transalpina.

Sinner parte per il Roland Garros

Prima le cure allo J|Medical di Torino, e poi il trasferimento a Monte Carlo. Dopo tutti i test del caso sul fastidio all'anca, con la buona notizia della presenza "solo" di un'infiammazione e non di un problema congenito, Sinner ha deciso nel Principato di tornare ad allenarsi con la racchetta dopo giorni di riposo e di esami.

Come testimoniato dai post sui social, Jannik ha fatto trapelare un velato ottimismo mostrandosi alle prese con gli allenamenti con tanto di foto con clessidra e bandiera francese. D'altronde anche l'arrivo in Europa di coach Darren Cahill aveva fatto pensare in positivo, dopo giorni di grande incertezza.

Come sta Sinner, la partenza per Parigi è un segnale positivo

La partenza per trasferirsi nella città della Tour Eiffel è un ulteriore segnale positivo, il più importante, con Sinner dunque che sonderà sin da subito i campi dove si giocherà non solo il Roland Garros, ma anche le prossime Olimpiadi. Probabilmente il lavoro con la racchetta, e gli spostamenti sul campo, hanno dato finora risposte incoraggianti di buon auspicio per i prossimi giorni, quando si lavorerà anche sulla terra rossa parigina.

Sinner vuole giocare il Roland Garros

Per ora la decisione ufficiale non è ancora arrivata, ma sicuramente arriverà nelle prossime ore visto che giovedì poi sarà il giorno del sorteggio del tabellone. Stando a quanto riportato da Sky, sembra essere forte la volontà di Jannik di scendere in campo al Roland Garros, soprattutto dopo le buone risposte del suo fisico negli ultimi allenamenti. La prospettiva di diventare numero uno del mondo sul campo è allettante.