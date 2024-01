Sinner agli Australian Open ha portato il suo rito scaramantico: un gesto che nessuno nota mai Jannik Sinner e la scaramanzia: anche agli Australian Open il tennista italiano ha portato il rituale che lo accompagna da sempre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

È il giorno della finale degli Australian Open 2024 tra Sinner e Medvedev. La possibilità per l'altoatesino di vincere il suo primo Slam in carriera è davvero enorme e di certo l'azzurro non vuole farsela sfuggire. Dopo l'impresa con Djokovic battuto in semifinale, è la volta del russo che nell'altra sfida contro Zverev ha rimontato e vinto in modo clamoroso dopo uno svantaggio di 2 set. Sinner avrà bisogno di tutte le sue armi a disposizione per vincere e diventare finalmente il primo italiano a trionfare in Australia.

Oltre al suo coraggio, la tecnica e il talento, Sinner dovrà affidarsi anche un po' alla fortuna. La vittoria però va conquistata anche eseguendo dei gesti scaramantici, uno in particolare, che Sinner ripete continuamente durante le sue partite. Non tutti avevano notato quel gesto che l'altoatesino fa sia prima di una battuta o in attesa di rispondere al proprio avversario o semplicemente mentre cammina nella sua metà campo. L'azzurro camminando è spesso costretto a modificare la sua andatura riducendo i passi perché sulle righe del campo va solo col piede destro.

Il motivo di questo suo gesto sta dunque nel fatto che non deve toccare la riga con il piede sinistro. Un'autentica abitudine per Sinner notata non da tutti, ma solo da un numero ridotto di tifosi che l'ha visto spesso sollevare il piede sinistro o frenare improvvisamente la sua andatura per toccare sempre col piede destro le linee del campo. La conferma che questo sia un reale gesto scaramantico è arrivata dallo stesso Sinner dopo un'intervista a Supertennis: "Lo faccio sempre giro, solo in campo passo sempre col piede destro sopra le righe".

L'altoatesino sottolinea però di non essere scaramantico ma di attenersi solo a rispettare quello che evidentemente è una sorta di rituale per lui. Anche nella semifinale degli Australian Open 2024 contro Djokovic, durante un break l'altoatesino dirigendosi verso la sua panchina ha frenato la sua corsa per non calpestare una riga con il piede sinistro. Un gesto che ormai sembra quasi compiere con naturalezza e che, a giudicare dagli ultimi risultati, sembra portargli anche fortuna. In finale contro Medvedev sarà un motivo in più per osservare Sinner con grande attenzione.

Sinner rallenta la corsa per non calpestare la riga con il piede sinistro.