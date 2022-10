Simona Halep sospesa per doping: “Inizia la partita più dura della mia vita, quella per la verità” Simona Halep, ex numero uno del tennis femminile, è stata provvisoriamente sospesa per doping. Sui social si difende: “Inizia la partita più dura della mia vita, quella per la verità”.

A cura di Vito Lamorte

Un notizia inaspettata ha sconvolto il mondo del tennis. Simona Halep è stata provvisoriamente sospesa per doping. L'ex numero 1 del mondo è stata trovata positiva anche alle analisi del campione B ad un farmaco anti-anemia che stimola la produzione di emoglobina e globuli rossi.

La tennista rumena è stata fermata perché è risultata positiva al Roxadustat, un farmaco per curare l'anemia, durante gli Us Open: il campione è stato suddiviso in campioni A e B e l’analisi successiva ha rilevato che il campione A conteneva una sostanza proibita, ovvero il FG-4592 (Roxadustat), che è elencata nella lista delle sostanze proibite dell’Agenzia mondiale antidoping (WADA) del 2022.

Halep, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto precisare la propria estraneità ai fatti e ha specificato che andrà in fondo alla questione per provare la sua innocenza: "Oggi inizia la partita più dura della mia vita: quella per la verità. Mi è stato notificato che sono stata trovata positiva a una sostanza chiamata Roxadustat in una minima quantità, è stato il più grande shock della mia vita. Durante tutta la mia carriera l'idea di imbrogliare non mi è mai passata per la mente, neppure una volta, perché va completamente contro i valori con cui sono stata educata. Trovandomi ad affrontare una situazione simile mi sento confusa e tradita. Lotterò sino alla fine per provare che nemmeno inconsapevolmente ho mai assunto sostanze proibite, fiduciosa che prima o poi la verità verrà a galla. Non è questione di titoli o soldi. È per l'onore, e la storia d'amore che vivo con il tennis da 25 anni".

La tennista rumena ha richiesto l’analisi del campione B, che, però; ha confermato quanto riscontrato nel campione A. Ora è stata provvisoriamente sospesa perché non è idonea a competere o partecipare a eventi di tennis sanzionati organizzati dagli organi di governo dello sport ma ha assicurato che non si fermerà finché non verrà provata la sua estraneità ai fatti.

Halep ha vinto gli Open di Francia nel 2018 e Wimbledon un anno dopo, ma negli ultimi mesi ha avuto difficoltà: è stata eliminata dagli US Open di quest'anno al primo turno da Daria Snigur e quella è stata la sua ultima partita della stagione. La 31enne ha annunciato, subito dopo l'ultima apparizione in campo, che si sarebbe presa una pausa per il resto della stagione dopo aver subito un intervento chirurgico al naso per migliorare la respirazione.