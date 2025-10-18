Shapovalov capisce gli insulti in un’altra lingua e impazzisce: “Posso fare il dito medio a tutti?

Denis Shapovalov ha perso la calma a Stoccolma, e non è certo una situazione sorprendente. Il tennista canadese, che ci ha abituato in carriera a momenti sopra le righe in campo, questa volta ha avuto un duro confronto con il pubblico durante lo Stockholm Open 2025. Parole grosse, gesti pesanti e infine uno sfogo plateale anche con l’arbitro in un match contro il padrone di casa Elias Ymer, che alla fine è comunque riuscito a portare a casa.

Shapovalov infuriato durante il torneo di Stoccolma

Il numero 23 del mondo, ovviamente, non poteva non aspettarsi che il pubblico tifasse per il suo avversario, essendo il giocatore di casa. Qualcosa però è andato storto: Shapovalov non ha gradito l’atmosfera sugli spalti e in particolare i decibel diventati sempre più alti. Dopo aver vinto il primo set, il secondo è iniziato in salita con un break che lo ha fatto innervosire: ecco allora l’invito ai tifosi a farsi sentire ancora di più, provocandoli dopo i boati e i fischi.

Shapovalov e il dito medio del tifoso

Gli spettatori non hanno perso tempo per reagire. Un tifoso in particolare ha alzato i toni, dando vita a un vero e proprio duello verbale con il canadese che, essendo sposato con una modella svedese, gli ha risposto nella lingua locale. A quanto pare, però, l’uomo presente sulle tribune ha reagito con un dito medio, spingendo Shapovalov a invitarlo per un confronto faccia a faccia. Atmosfera incandescente, con lo stadio diventato una bolgia. Richiamato dall’arbitro, Denis ha iniziato a inveire:“Mi sta facendo il dito medio. Mi sta facendo il dito medio. Posso farlo anch’io a tutti, allora? Perché lui è autorizzato a farlo?”.

Il giudice di sedia lo ha invitato alla calma, ma Shapovalov ha continuato a protestare. Alla fine il gioco è ripreso e il canadese ha perso il set, seppure per 7-5. Nel terzo parziale, però, Shapo ha ritrovato la rotta giusta e ha vinto, prendendosi una bella rivincita con il pubblico: a fine match, infatti, ha mostrato un cuoricino verso le tribune. Tutto finito? Lo scopriremo nel prossimo incontro.

Gli sfoghi di Shapovalov in carriera

Nel corso della sua carriera, Denis Shapovalov non si è certo distinto per la calma. Gli episodi controversi non sono mancati, come quello che gli costò la squalifica in Coppa Davis durante la sfida tra Canada e Gran Bretagna. In preda alla rabbia, il canadese colpì con forza una pallina per sfogare la frustrazione, ma il gesto ebbe conseguenze drammatiche: la sfera finì dritta contro l’occhio del giudice di sedia, che dovette essere trasportato in ospedale con il volto visibilmente tumefatto. Un’altra scena memorabile, ma tutt’altro che edificante, si verificò agli Internazionali d’Italia. Durante un match contro Lorenzo Sonego, Shapovalov perse il controllo dopo un punto discusso e si lanciò in un acceso scontro verbale con l’arbitro. Messo nel mirino anche dal pubblico romano, il canadese reagì malamente, urlando verso gli spalti: "State zitti, ca**o!". Un comportamento che conferma quanto il talento canadese sia tanto esplosivo nel gioco quanto nel temperamento.