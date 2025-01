video suggerito

Scenata di Paula Badosa agli Australian Open, Tsitsipas prova a calmarla: “Vieni tu a giocare?” Paula Badosa ha conquistato gli ottavi di finale agli Australian Open avendo la meglio in 3 set dell’ucraina Kostyuk, ma sotto 0-5 nel secondo set ha perso le staffe, discutendo animatamente con il proprio staff in tribuna, dove c’era anche il fidanzato Tsitsitpas che ha provato in tutti i modi di tranquillizzarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Paula Badosa agli Australian Open è riuscita a battere Marta Kostyuk in tre set. Un incontro complicatosi per la spagnola quando, in vantaggio 1-0 nel secondo set si è ritrovata sotto 0-5. È a quel punto che il suo sguardo si è rivolto nella zona del suo staff, dove sedeva anche Stefanos Tsitsipas , con cui ha messo in scena una scenetta tra il divertente e l'arrabbiato con una mimica eloquente che ha divertito il pubblico presente e a casa. A fine gara Paula Badosa ha poi chiarito definitivamente il momento: "Arrabbiata con Stef? No, stavo litigando col mio allenatore, lui mi ha sostenuta sempre".

La crisi di Paula Badosa contro Kostyuk: sotto 0-5 nel 2° set

Paula Badosa è approdata agli ottavi di finale degli AO 2025 non senza soffrire: contro l'ucraina Marta Kostyuk il match si è complicato nella parte centrale quando nel secondo set è andata in totale blackout permettendo all'avversaria un doppio break con cui è ritornata prepotentemente in partita. Nel primo set la spagnola era riuscita a capovolgere le sorti davanti ad una pessima partenza, iniziando con una battuta persa, ma dopo l'ottimo recupero chiudendo sul 6-4, nel secondo è andato in campo il disastro, trovandosi sotto di 5 giochi a zero.

Lo sfogo di Paula Badosa verso lo staff: c'è anche Tsitsipas

Un momento disarmante per Badosa che al cambio campo e nel momento più difficile ha provato a cercare conforto rivolgendo lo sguardo al proprio staff in tribuna e incrociando lo sguardo di Stefanos Tsitsipas, il fidanzato greco che ha provato a sostenerla: ma di fronte alla mimica di Bardosa alla fine tutto è sembrato quasi inutile. La spagnola ha iniziato a mimare i problemi con la racchetta e la difficoltà di colpire la pallina anche a causa del forte vento che l'ha messa più in difficoltà dei colpi di Kosyuk, non trovando alcun conforto. Anzi, mentre Tsitsipas provava a tranquillizzarla a ripetizione Badosa ha perso la calma con un eloquente gesto: ha preso la racchetta e l'ha offerta verso il suo staff come per dire, "Facile stare lì e parlare, vuoi venire a giocare tu?"

La spiegazione di Badosa: "Non ce l'avevo con Stef, lui mi ha sostenuto come sempre"

Alla fine, tutto si è risolto per il meglio, con Badosa che ha ripreso in mano l'incontro nel terzo set dopo aver dato segnali di ripresa nel secondo, conclusosi 4-6 per l'ucraina, strappando il passaggio agli ottavi con un decisivo 6-3 finale. Paula Bardosa ha spiegato sia nelle dichiarazioni post gara e poi ancora sui social cos'è accaduto veramente: "Non ce l'avevo con Stef, che era lì in tribuna a sostenermi come sempre ma stavo discutendo con il mio allenatore. Stef è stato il miglior sostenitore possibile".

Badosa-Tsitsipas, atto secondo agli AO: quando Paula ha messo in imbarazzo Stefanos

Non è la prima volta che la coppia Tsitsipas -Badosa fa parlare di sé in questa edizione degli AO: nel turno precedente dopo aver battuto la 20enne australiana Talia Gibson 6-1, 6-0 in appena 48 minuti si era rivolto al pubblico perché sostenesse il fidanzato, che era stato appena eliminato al primo turno.