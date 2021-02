Ha lottato come una leonessa, ma alla fine non ce l'ha fatta. Sara Errani è stata sconfitta in tre set da Su-Wei Hsieh nel match valido per i sedicesimi di finale degli Australian Open. Quella che è la tennista italiana più vincente, attuale numero 134 della classifica WTA, è stata sconfitta dall’atleta di Taipei (71a giocatrice al mondo) con il risultato di 4-6, 6-2, 5-7, dopo essere stata a due punti dal successo. Con la sua uscita si chiude l’avventura delle giocatrici azzurre nel tabellone femminile degli Australian Open. A rappresentare il Belpaese restano solo Berrettini e Fognini, nel tabellone maschile.

Prima vittoria in carriera dunque per la Hsieh contro la Errani dopo 3 precedenti vinti dalla nostra portacolori. Quest'ultima non è riuscita nell'ennesima impresa della sua carriera, pur arrivando vicinissima alla vittoria. La tennista bolognese classe 1987 infatti dopo aver perso il primo set con il risultato di 6-4, è salita di rendimento aggiudicandosi la seconda partita 6-2. Nel terzo parziale si è subito portata avanti fino al 5-3, arrivando fino a due punti dalla vittoria. La Hsieh però prima ha mantenuto il servizio e poi ha piazzato il contro-break, conquistando il match con il punteggio di 7-5.

Per la Hsieh dunque arrivano per la terza volta in carriera gli ottavi di finale degli Australian Open, dove troverà ad attenderla la Vondrousova. Qualche rimpianto invece per la Errani che sognava di migliorare i quarti di finale raggiunti a Melbourne nel 2012. L'Italia perde così anche l'ultima giocatrice rimasta nel tabellone femminile, dopo le eliminazioni di Trevisan, Paolini, Cocciaretto e della Giorgi. Ora tutti a fare il tifo per Berrettini e Fognini (che si è aggiudicato il derby di fuoco contro Caruso) che saranno impegnati domani nei sedicesimi di finale rispettivamente contro Khachanov e De Minaur.