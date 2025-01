Sabalenka travolta dalle critiche dei tifosi: finge di urinare sul trofeo della finalista

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Aryna Sabalenka ha perso sabato la finale dell'Australian Open contro Madison Keys, che è riuscita a rovesciare il pronostico della vigilia imponendosi 7-5 al terzo set. La 26enne bielorussa, che resta numero uno al mondo ma con un risicatissimo vantaggio su Iga Swiatek, ha reagito a caldo con rabbia alla sconfitta, spaccando la sua racchetta dopo aver salutato l'avversaria a rete. Poi tuttavia la Sabalenka si è rasserenata e nel discorso post partita al centro del campo ha scherzato col suo team ritrovando il sorriso. Poi ha postato sul proprio profilo Instagram foto molto allegre con tutto il suo staff e il trofeo consegnatole per la finale. Quello stesso trofeo che tuttavia l'ha fatta finire in mezzo alle polemiche dei tifosi per aver finto di urinarci sopra, volendo intendere che quello era il valore che gli dava.

Aryna Sabalenka simula di urinare sul trofeo datole per aver raggiunto la finale dell'Australian Open

Aryna ci teneva troppo a fare tris a Melbourne dopo i trionfi del 2023 e 2024, il soprannome ‘tigre' dice tutto della sua fame agonistica. Perdere con la 29enne americana Keys è stato per lei uno shock. Un video circolante sui social mostra quanto la bielorussa ritenesse che vincere sia l'unica cosa che conta: le immagini mostrano la Sabalenka assieme a un paio di membri del suo staff fingere di urinare sul piatto consegnatole poco prima dagli organizzatori dello Slam australiano.

Nel filmato si vedono la numero uno al mondo, il suo fidanzato Geogios Frangulis e il suo allenatore Jason Stacy eseguire delle spinte pelviche dal significato eloquente verso il trofeo, che si trova sul pavimento, mentre l'intero gruppo ride. Una scena che è stata presa molto male dagli appassionati di tennis, che hanno attaccato in maniera dura la Sabalenka sui social. "Che azioni disgustose e irrispettose, meritano delle scuse pubbliche per questo gesto orribile", "Sono contento che non abbia vinto", "Ha vinto la giocatrice giusta", "Nessuna classe da parte sua e del team": questi alcuni dei tantissimi commenti contro la bielorussa.

Aryna Sabalenka rompe la racchetta dopo aver perso la finale con Madison Keys

Cosa pensa la Sabalenka dell'idea di sconfitta: "In finale o vinci o niente"

Del resto la stessa Sabalenka non aveva fatto mistero della sua idea riguardo a poter comunque festeggiare la finale di uno Slam, qualcosa che non fa per lei: "Penso che quando arrivi a giocarti la finale, è un trofeo o niente. Nessuno si ricorda del finalista, nessuno mette accanto al vincitore il nome del finalista. A questo punto, sì, punto ai titoli. Ovviamente, devo essere comunque orgoglioso di me stessa con le finali, tre finali di fila. È una cosa folle. Spero che l'anno prossimo tornerò come una giocatrice migliore e che potrò vincere di nuovo il torneo". Opinione rispettabile, ma sarebbe stato decisamente meglio non fare quel gesto.