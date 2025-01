video suggerito

Sabalenka non riesce a contenersi, esibisce il dito medio durante la battaglia: con chi ce l’aveva Aryna Sabalenka è uscita vincitrice da un match combattutissimo contro Anastasia Pavlyuchenkova nei quarti di finale dell’Australian Open: la numero al mondo è apparsa a tratti molto nervosa, esibendo il dito medio nel momento di massima difficoltà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

È stata una grande battaglia tra Aryba Sabalenka e Anastasia Pavlyuchenkova sul campo della Rod Laver Arena, nei quarti di finale dell'Australian Open: dopo essere stata in grande difficoltà, la numero uno al mondo ha avuto la meglio sulla 33enne russa. La partita sembrava essersi messa in discesa per la bielorussa, come da nettissimo pronostico della vigilia. La Sabalenka ha vinto agevolmente il primo set 6-2, ma le cose si sono incarognite nel secondo parziale, fino al punto da far perdere il controllo dei propri nervi alla 26enne di Minsk, che sul 4-1 per l'avversaria ha spedito un rovescio malamente in rete, poi ha rivolto uno sguardo in tribuna e dopo essersi girata ha esibito il dito medio. Un gesto di frustrazione che era rivolto al suo staff, evidentemente ‘colpevole' di averle detto qualcosa di poco gradito.

Sabalenka in grande difficoltà contro la Pavlyuchenkova

Nervosa, nervosissima la campionessa bielorussa, che poi ha finito per perdere il secondo set, il primo concesso all'Australian Open dall'edizione del 2023, spezzando una striscia clamorosa di 25 set consecutivi vinti. Un blackout terrificante quello della Sabalenka, che ha dall'1-0 per lei nel secondo set ha incassato un parziale di 7-1: dopo il 6-1 per la Pavlyuchenkova che ha pareggiato i conti, la russa ha infatti aperto il terzo set brekkando ancora la numero uno del ranking. Sull'1-0 e servizio per Anastasia, c'è stato il momento della verità: tre palle per un 2-0 che probabilmente sarebbe stato una sentenza, ma la bielorussa è riuscita a strappare il servizio all'avversaria.

La numero uno al mondo esce dal fosso e vince: in semifinale giocherà con Paula Badosa

Sono seguiti altri due break e controbreak, col match che era appeso a un filo, con tanti errori da entrambe le parti. Infine è stata Aryna a piazzare la zampata decisiva col break all'ottavo gioco e il 6-3 finale. Adesso la Sabalenka affronterà in semifinale Paula Badosa, che a sorpresa in precedenza aveva battuto Coco Gauff, puntando decisa alla terza vittoria di fila nel primo Slam stagionale. Poi potrebbe esserci la resa dei conti in finale con la numero 2 Iga Swiatek, qualora la polacca dovesse uscire vincitrice dall'altra parte del tabellone, in cui si devono ancora giocare gli altri due quarti di finale: Keys-Svitolina e Navarro-Swiatek.