La favola di Badosa: “Ero fuori dalle 100 e pensavo al ritiro”. È in semifinale agli Australian Open Paula Badosa ha raggiunto per la prima volta le semifinali di un torneo del Grande Slam. La spagnola un anno fa pensava al ritiro, ed era fuori dalla top 100. Ora è nella top ten e sogna in grande. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

A volte è proprio vero che il cerchio si chiude sempre. Un anno fa Paula Badosa era in crisi, quando perse malamente agli Australian Open pensò al ritiro, pochi mesi dopo finì fuori dalle prime 100 – lei che era stata al numero 2. Ora giocherà per la prima volta in carriera la semifinale di un torneo del Grande Slam. Melbourne è totalmente nel suo destino.

Vittoria con Gauff e semifinale per Badosa

Quando ha chiuso la partita con Coco Gauff si è inginocchiata, aveva la testa bassa, forse si è commossa per un attimo, poi dopo aver raccolto i suoi pensieri è andata a salutare l'avversaria. Una vittoria netta in una partita comunque equilibrata e un grande traguardo raggiunto: la prima semifinale Slam. Che poi i traguardi sono due, perché Badosa è ora saldamente nella top ten, che non frequentava da tanto tempo.

Dopo la partita a caldo, sul campo, ha detto: "Sono un po' emozionata. Sono una persona molto emotiva, volevo giocare la mia partita migliore e penso di esserci riuscita. Sono molto orgogliosa di quanto ho fatto oggi".

"Un anno fa ero con le spalle al muro"

Poi ha ricordato il suo percorso. Nel 2021 l'esplosione, poi i tanti problemi fisici, la frattura da stress alla schiena e la fatica immane nel tornare a giocare. Finì fuori dalle prime 100 WTA. Effettuò cattivi pensieri, vide davanti a sé il ritiro dal tennis (da giovanissima, perché è classe 1997).

Ora invece sta toccando il cielo con un dito, e non è ancora finita: "Un anno fa ero qui con le spalle al muro e non sapevo se avrei dovuto ritirarmi da questo fantastico sport. Adesso sono qui a giocare contro i migliori al mondo. Ho vinto e sono in semifinale. Onestamente non avrei mai pensato che un anno dopo sarei stata qui a questo punto". In semifinale giovedì potrebbe sfidare la numero 1 Sabalenka.